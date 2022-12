"Quella volta che...". Iacchetti e Greggio di nuovo alla guida di Striscia

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio tornano alla guida di Striscia la notizia. Da lunedì 12 dicembre il popolare duo di conduttori prenderà il posto di Friscia e Lipari e il tg torna ai vecchi fasti. " Sono loro o non sono loro ", hanno ironizzato gli autori sul profilo Instagram della trasmissione, annunciando il ritorno della coppia Greggio - Iacchetti.

Per il pubblico rivederli insieme è sempre una sorpresa, loro invece dicono di averci fatto l'abitudine: " Siamo sempre uniti, niente ci può slegare". E a guardare i numeri la coppia è da record: trentaquattro anni dietro al bancone per Ezio Greggio e ventotto per Enzino Iacchetti e insieme stanno per sfiorare quota 2600 puntate. Pensare che tre decenni fa, quando Ricci scelse Iacchetti per affiancare Greggio a Striscia, i due neanche si conoscevano. "Venne a Roma e approfondimmo la conoscenza al tavolo di un ristorante ", ha spiegato Ezio al Corriere.

Ma di episodi legati al loro sodalizio professionale ce ne sono e non pochi. A cominciare dalla prima puntata di Iacchetti, nel 1994, quando le veline erano Laura Freddi e Miriana Trevisan: " Io ero diffidente. Avevo paura di essere su "Scherzi a parte". Del resto, basta guardare in faccia lui e Ricci, due che hanno fatto scherzi pure al Padreterno, per non fidarsi... Quando arrivo per la prima puntata, Ezio non c'era. Si presenta solo al momento della registrazione, mi dicono. Ho dovuto aspettare che andasse in onda la puntata per telefonare a mia madre e chiederle se mi avesse davvero visto ".