"Mi ha schiaffeggiato". Cos'è successo a Britney Spears con il giocatore di Nba

" È molto imbarazzante condividere questa storia con il mondo intero, ma si tratta di rispetto ". Con queste parole Britney Spears ha esordito su Instagram raccontando del surreale episodio vissuto in un ristorante di Las Vegas, nel Catch Hotel, dove è stata malmenata dalle guardie del corpo della star dell'Nba Victor Wembanyama per un selfie.

Il racconto di Britney Spears

La storia è stata raccontata nei minimi dettagli da Britney attraverso le storie del suo account Instagram. " Ho riconosciuto un atleta nella hall del mio hotel mentre stavo andando a cena e ho deciso di avvicinarmi a lui e congratularmi con lui per il suo successo ", spiega la cantante americana, riferendosi al cestista di origini francesi Victor Wembanyama e proseguendo: " Era molto rumoroso, quindi gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione". Il suo gesto, però, ha scatenato la reazione delle guardie del corpo di Wembanyama: "La sua sicurezza poi mi ha dato un manrovescio in faccia senza voltarmi indietro di fronte a tutti. Mi ha quasi buttato giù e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia". Poi la Spears ha citato episodi legati al suo essere una celebrity, riferendo che le sue guardie del corpo non si sono mai comportate in quel modo con i suoi fan anche quelli più esuberanti.

La richiesta di scuse