"Pace armata e a distanza". I Ferragnez sono davvero in crisi?

Ormai è ciclico. Se non si parla di pace, allora si spettegola di crisi e i Ferragnez sono gli eterni protagonisti di questo gioco al rimpallo. Ebbene, le ultime voci dicono che la "maretta" nel superattico di City Life c'è, eccome. La coppia aveva smentito una crisi coniugale - motivando l'oblio social post Sanremo con la depressione di Fedez - ma secondo le ultime indiscrezioni la crisi sarebbe reale e persino " armata e a distanza ". Così almeno titola il settimanale Oggi, parlando delle insistenti voci che vorrebbero Fedez e la moglie ai ferri corti.

Vite (e amore) a distanza

" Lei tra amici ed elefanti. Lui tra pappe e pannolini", scrive la rivista ironizzando sui chilometri di distanza che il rapper e l'influencer hanno messo tra di loro negli ultimi tempi. "Se dopo Sanremo è davvero tornata la pace, insomma è quanto meno molto a distanza ", si legge ancora sul settimanale e a ben guardare gli ultimi spostamenti della Ferragni la distanza è stata notevole. Mentre Fedez è rimasto a Milano a occuparsi dei figli Vittoria e Leone, l'imprenditrice digitale è volata prima a Parigi per alcuni impegni pubblicitari, poi ha fatto un salto in Marocco per la campagna promozionale di un noto brand di abbigliamento italiano e alla fine ha puntato dritto verso il Sudafrica per una vacanza-safari in compagnia di amici e collaboratori per realizzare un sogno rimasto in sospeso, a quanto pare, dal primo lockdown. E pensare che Fedez l'aveva ringraziata poche settimane fa: " Mia moglie mi sta vicina in questo momento difficile ".

Il vero indizio: "The Ferragnez"