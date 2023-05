"Se l'avesse detto mio marito...". Lo sfogo di Laura Chiatti scatena la polemica

L'ospitata di Laura Chiatti a Domenica In continua a fare discutere. La frase pronunciata in studio - " Faccio io le faccende, cucino e tutto il resto. Se lo fa l'uomo mi si abbassa l'eros " - ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete e i toni della polemica non accennano ad abbassarsi. L'attrice si è vista costretta a giustificarsi su Instagram, parlando di semplice battuta in un clima scherzoso e rivendicando la sua libertà di pensiero e di espressione, ma una parte del popolo dei social network ha comunque continuato a criticarla. Per contro c'è chi si è apertamente schierato in suo favore, come l’ex senatore leghista Simone Pillon, che su Twitter ha applaudito alle parole della Chiatti.

Il post di sfogo di Laura Chiatti

Subito dopo lo scoppio della polemica, per le dichiarazioni fatte a Domenica In sul ménage familiare, Laura Chiatti è stata bersagliata da commenti di critica e messaggi offensivi. Così l'attrice si è vista costretta a replicare pubblicamente alle accuse parlando di parole " male interpretate e strumentalizzate ". La moglie di Marco Bocci ha chiarito, che da Mara Venier ha scherzato sulla questione delle faccende domestiche, rigettando l'accusa di essere " sessista " e " discriminatoria ". Un lungo messaggio di sfogo terminato con l'invito, rivolto a tutti, a portare rispetto per l'opinione altrui.

La precisazione su Instagram

Sotto al post Instagram molti hanno continuato a criticarla mentre altri - come Mara Venier, l'attrice Michela Quattrociocche e altri volti noti dello spettacolo (compreso il like di Bocci) - l'hanno sostenuta, schierandosi al suo fianco. In un commento di risposta, però, Laura Chiatti ha voluto fare una ulteriore precisazione sul rovescio della medaglia della vicenda, che la vede coinvolta da ore: " Chissà come sarebbe andata se mio marito avesse detto che vedermi smontare una lampadina gli avrebbe abbassato l'eros... Non aggiungo altro altrimenti mi fucilano ". E qui, molti detrattori si sono eclissati.

Il tweet dell'ex senatore Pillone