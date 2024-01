"C'è un processo, non posso parlare". Nuovo Tapiro per Ilary Blasi dopo l'intervista di Cristiano Iovino

Nuovo tapiro per Ilary Blasi, il decimo in carriera. Sembra non esserci pace per la conduttrice di Canale 5, ormai da mesi nell’occhio del ciclone per la separazione dal marito, Francesco Totti. Così, la Blasi – ancora una volta - è stata la destinataria di un “regalino” da parte di Striscia La Notizia, il Tapiro d’Oro. Il motivo? Il botta e risposta avuto con Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè. Non è un mistero, infatti, che se Ilary sostiene di aver incontrato il personal trainer soltanto per un caffè, lui parla di una “frequentazione intima”.

La consegna del Tapiro d'Oro

Sorridente come sempre, Ilary Blasi ha ricevuto il tapiro. Questa volta, però, la capitolina non ha potuto dilungarsi dal momento che c’è una causa in corso. Dunque, è stata costretta a non rilasciare alcun commento a Valerio Staffelli, che l’aveva raggiunta all’aeroporto di Milano Linate per “attapirarla”. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha naturalmente sottolineato le due versioni discordanti della vicenda, da una parte quella fornita dalla showgirl nel documentario Unica e dall’altra quella di Cristiano Iovino.

Tuttavia, a nulla è servita “l’insistenza” di Staffelli perché Ilary ha rimarcato che vi è un processo in corso. Così, ha affermato: “Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso”.

La versione di Cristiano Iovino

L’intervista di Iovino è arrivata qualche giorno fa ed è stata rilasciata al Messaggero: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. […] Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, l’amica di Ilary ndr…), ai Parioli”.

E ancora ha aggiunto il personal trainer: “Era sposata ma tra noi non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”.

La smentita di Ilary Blasi

Insomma, la versione di Iovino non lascerebbe spazio all’immaginazione. Diversa, invece, la verità di Ilary che, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, ha ribadito la sua posizione. La Blasi, a quanto pare, sembra non essere risentita tanto che ha replicato senza troppi giri di parole: “Faccio una premessa: c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste di recente, a dicembre”.

Poi, però, ha chiarito: “Io posso dire che lo ringrazierò sempre. Cristiano venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente. Io gli ho creduto”.