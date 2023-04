"Cambio etichetta discografica". Fedez in crisi anche con la Sony?

Mentre ancora si parla della crisi con la moglie, Chiara Ferragni, Fedez ha fatto le valige e ha lasciato la Sony Music. Dopo dieci anni di collaborazione, il rapper ha messo fine al rapporto professionale che lo legava alla casa di produzione musicale. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram in una serie di storie, nelle quali ha fatto sapere di avere firmato un contratto (si dice milionario) con la Warner Music.

" Oggi giornata abbastanza importante perché, dopo dieci anni di onorata carriera sotto Sony Music, ho cambiato etichetta discografica", ha esordito sui social network Fedez, parlando della nuova avventura professionale non prima, però, di avere ringraziato il presidente di Sony, Andrea Rosi: "Per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici, gli mando un abbraccio sincero e grandissimo ".

Perché Fedez ha lasciato Sony Music

Nei numerosi video condivisi sul suo profilo Instagram, Fedez non ha spiegato i motivi dell'interruzione del rapporto professionale con la sua storica casa discografica. Ma c'è chi è pronto a scommettere che, dopo le ultime polemiche performance, qualcosa si sia incrinato nei rapporti tra il cantante e l'etichetta. Non a caso l'addio arriva a pochi mesi di distanza dal festival di Sanremo, dove Fedez non si è di certo messo in luce positivamente. Sui social network, però, la domanda più ricorrente tra i fan è: ora cosa cambia? " Soldi e feat con quelli che fanno parte dell’etichetta ", ha provato a spiegare un utente, commentando il post della Warner Music Italia che, nelle scorse ore, ha dato il benvenuto ufficiale al rapper sui social.

Casa discografica Fedez, il contratto