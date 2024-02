I social, la cena a Roma, le nozze saltate: la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman ha fatto sognare a occhi aperti i fan dell’attore turco. L’inviata sportiva e il protagonista di DayDreamer sono stati insieme otto mesi molti dei quali sotto l’occhio attento dei paparazzi. Ed è proprio per la forte pressione mediatica che la relazione si è interrotta prima dell’anniversario.

L'approccio sui social

Dicembre 2020. Can Yaman è uno dei volti più amati della televisione italiana grazie alle serie turche trasmesse da Canale 5 "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" e "DayDreamer - Le ali del sogno". Diletta Leotta è l'inviata a bordo campo delle partite di Serie A della piattaforma Dazn ed è reduce dalla fine della relazione con il pugile Daniele Scardina. È Can ad approcciarsi a lei per la prima volta sui social network. Un like a una foto, un commento garbato e il passo verso un primo incontro è brevissimo.

La cena a Roma

È il gennaio 2021, Can Yaman è in Italia per alcuni impegni di lavoro. L'azienda De Cecco lo ha scelto come testimonial per alcune pubblicità. L'attore turco arriva a Roma e tra un appuntamento e l'altro decide di invitare a cena fuori Diletta. Si tratta del loro primo incontro dopo lo scambio di messaggi su Instagram. La serata è perfetta, chi li conosce dice che tra loro è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, ma il loro primo incontro non rimane segreto. I paparazzi li sorprendono in teneri atteggiamenti nel ristorante dell'albergo, dove lui alloggia, e le foto finiscono sulla copertina della rivista Chi.

La protesta delle fan

La notizia della love story tra Diletta e Can fa ben presto il giro del web e le fan dell'attore turco prendono d'assalto i suoi profili Twitter e Instagram. Le sue ammiratrici non accettano che nel suo cuore ci sia l'inviata sportiva invece che la collega di set Demet Özdemir e lo criticano apertamente. Così Can disattiva il suo account Twitter e su Instagram limita i commenti invitando i suoi follower a fare silenzio sulla sua vita privata con un breve commento: "Fatti miei. Punto". Ma l'attenzione sulla nuova coppia del gossip è altissima.

La prima foto, le prime dichiarazioni

Can e Diletta continuano a frequentarsi cercando di mantenere un profilo basso. L'attore turco non ama essere al centro dell'attenzione, ma i fotografi delle maggiori riviste li inseguono. Così la coppia decide di uscire allo scoperto. È il 4 febbraio e Can pubblica sulla sua pagina Instagram la prima foto con Diletta. "Siamo una coppia pericolosa!", scrive l'attore turco. Diletta e Yaman cominciano a condividere alcuni momenti della loro storia sui social, centellinando però le immagini. Le prime parole sulla loro relazione arrivano il 31 marzo, quando Vanity Fair dedica la copertina a Can, che ha appena firmato per vestire i panni di Sandokan, in una serie internazionale. "Il nostro è un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme", dichiara l'attore, dicendosi molto coinvolto sentimentalmente.

Le nozze saltate, le voci di crisi

Aprile 2021. La stampa rosa parla di nozze tra Can e Diletta, ma i diretti interessati non confermano né smentiscono. In realtà, i rumor li vogliono già in crisi. Lui è sparito di nuovo dai social e lei viene paparazzata in compagnia del vice presidente della Roma, Ryan Friedkin. La soffiata arriva dal settimanale Chi e Striscia la notizia manda Valerio Staffelli a verificare, proprio con Diletta, se la rottura c'è stata o si tratta solo di pettegolezzi. L'inviata di Dazn riceve il tapiro d'Oro ma smentisce la crisi: "Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business". Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Perché, se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero, si parla di crisi fra noi?".

I viaggi e le fughe romantiche

Maggio 2021. Un vistoso anello compare all'anulare di Diletta Leotta mentre la coppia fugge dai gossip ritirandosi in un resort di lusso sulle rive del lago di Como. Qui si concedono alcuni giorni di relax in una pausa dai rispettivi impegni e dimostrano ai fan e alla stampa che non c'è alcuna crisi. Prima della fine del mese, l'attore e la compagna lasciano nuovamente Milano e si rifugiano sull'isola di Capri per una romantica vacanza in barca. Su Instagram Diletta condivide numerosi scatti del loro viaggio e la storia sembra navigare in acque tranquille.

L'anello e il viaggio in Turchia

Giugno 2021, il gossip sulle imminenti nozze si infiamma. Ad alimentare i pettegolezzi sull'impegno della coppia, c'è il viaggio in Turchia. L'inviata di Dazn vola a Istanbul insieme al compagno per le presentazioni ufficiali in famiglia. Sui profili social dei Diletta compaiono numerose foto insieme ai familiari di Can tra cene, visite culturali e momenti insieme. La madre di Can, Guldem, sembra approvare la relazione tra il figlio e Diletta e su Instagram pubblica una foto insieme a loro scrivendo: "Mio figlio, mia figlia". La relazione, però, è a un punto di svolta e non come nelle migliori favole.

La fine della relazione

La pressione mediatica è altissima. Can dimostra di essere insofferente ai paparazzi e alla curiosità quasi morbosa dei suoi fan. Il nervosismo all'interno della coppia cresce e a luglio 2021 esplode davanti agli occhi delle telecamere. Diletta e Can sono di nuovo in Turchia, stanno passeggiando dopo una cena al ristorante e sono seguiti dai fotografi e dai fan, che li riprendono con i telefonini, quasi bloccandogli la strada. L'attore strattona Diletta, che non gradisce: "Amore non mi tirare però, rispondigli e digli che è tutto ok". Tra loro non sembra andare tutto bene e questa è l'ultima volta che Diletta e Can si mostrano insieme. Da quel momento Leotta e Yaman prendono strade diverse senza che ci sia nessuna comunicazione ufficiale sull'addio. Ma l'estate 2021 segna la fine della loro breve ma intensa relazione.