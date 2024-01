"Nefrectomia parziale". La confessione choc di Paola Perego sul tumore

Dopo l'annuncio di Sarah Fergusson e Paola Ferrari anche Paola Perego ha rotto il silenzio. La conduttrice ha scelto di parlare apertamente del tumore che le è stato diagnosticato di recente, condividendo un breve post su Instagram nel quale ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico di nefrectomia.

Solo ieri Paola Perego era in studio a "Citofonare Rai2", il programma che conduce insieme a Simona Ventura ogni domenica sulla seconda rete nazionale. I telespettatori non si aspettavano certo di vederla ricoverata in ospedale, sottoposta a un delicato intervento per rimuovere un tumore scoperto di recente. Invece, a seguito delle notizie uscite oggi su media e siti di informazioni sulle condizioni di salute di Sarah Fergusson e Paola Ferrari, entrambe affette da un carcinoma alla pelle, la conduttrice ha deciso di parlare apertamente della sua situazione.

Il post Instagram della Perego

La Perego ha scelto di farlo attraverso i social network, il canale più diretto per comunicare con il pubblico, pubblicando un breve post. "Ringrazio il professore Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia", ha scritto la conduttrice, aggiungendo: "E' importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita". La moglie di Lucio Presta non ha fornito dettagli su come e quando ha scoperto di avere una neoplasia, ma il fatto di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico - una procedura comune per il tumore renale organo-confinato, che non si è diffuso a distanza - svela molto delle sue condizioni di salute. È probabile, però, che la Perego abbia scoperto il tumore durante i controlli fatti a seguito dell'infortunio subito durante la partecipazione a Ballando con le stelle.

La scoperta della neoplasia

Negli scorsi mesi, infatti, Paola Perego ha partecipato allo show di Milly Carlucci. A novembre, dopo poche settimane di gara, la conduttrice era caduta durante le prove e si era fratturata una costola. Nonostante il problema fisico la Perego aveva continuato a ballare con il suo maestro Angelo Madonia, ma un brutto infortunio al ginocchio aveva costretto la coppia a lasciare la gara a dicembre. In quel periodo la presentatrice si è sottoposta a numerosi controlli clinici e forse, proprio durante uno degli esami clinici, potrebbe avere scoperto la neoplasia al rene. Nei prossimi giorni la conduttrice potrebbe rivelare di più delle sue condizioni ma intanto ha raccolto l'affetto di colleghi e fan, che sotto al post le hanno augurato una pronta guarigione.