Capodanno alla Maldive, Totti e Noemi via da Roma per le festività

Festività natalizie all'insegna dei viaggi per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha trascorso la Vigilia di Natale in Costa Azzurra, a Montecarlo, insieme ai figli Chanel, Cristian e Isabel e alla fidanzata Noemi, poi è tornato a Roma giusto il tempo per festeggiare il 25 dicembre in famiglia prima di imbarcarsi su un volo diretto alle Maldive, dove trascorrerà gli ultimi scampoli dell'anno da solo con Noemi e i suoi figli.

Fuga di fine anno alle Maldive

I canali social del Pupone sono silenziati da giorni, come quelli di Noemi Bocchi, del resto, ma a svelare come la famiglia trascorrerà il Capodanno è stata la figlia della romana, Sofia Caucci. Sulla sua pagina Instagram la ragazzina ha pubblicato una serie di foto da un atollo sperduto nell'oceano Indiano, tra palme, acque cristalline e sabbia bianchissima. La prova che Totti e Noemi hanno deciso di salutare il 2023 e accogliere l'anno nuovo sotto il caldo sole maldiviano. Una vera e propria fuga lontano dagli ultimi gossip, scatenati dal like che l'ex giallorosso ha messo a una foto dell'ex moglie Ilary, e lontano dai prossimi impegni in tribunale, che vedrà il calciatore ancora una volta contro la conduttrice de L'Isola dei famosi.

Totti e Ilary, la prossima udienza

Il prossimo 24 gennaio Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno in aula o meglio, saranno i loro avvocati a tornare davanti al giudice per proseguire con la causa di divorzio. In quell'occasione il magistrato Simona Rossi dovrà decidere quali prove ammettere e quali rigettare tra quelle presentate dai legali di Totti e Ilary. Nelle rispettive memorie difensive entrambi hanno allegato una corposa lista di testimoni da chiamare in aula, ma hanno anche depositato messaggi vocali, chat e foto compromettenti. Tutte prove che entrambi ritengono importanti per stabilire a chi debba essere addebitata la separazione. Ilary non ha fatto mistero di avere pagato un investigatore privato per raccogliere le prove dell'infedeltà di Francesco - parlandone apertamente nel suo docufilm "Unica" - ma anche il Pupone avrebbe raccolto materiale compromettente dal cellulare dell'ex moglie nei mesi antecedenti all'addio.

Il Capodanno di Ilary Blasi

Ancora incerto invece il San Silvestro di Ilary Blasi. Dopo avere accolto il 2023 in Thailandia tra le braccia del suo compagno, Bastian Muller, la conduttrice potrebbe scegliere di rimanere in Italia in compagnia della figlia Isabel per dare il benvenuto al nuovo anno. Con lei ci sarà sicuramente l'imprenditore tedesco, con il quale ha trascorso un weekend in montagna con le figlie femmine al seguito poche settimane fa. Di sicuro non sceglierà le Maldive, dove si stanno rilassando Totti e Noemi.