La foto con Ilary Blasi e il like di Totti: cosa sta succedendo tra i due ex

Se con l'arrivo del Natale ci si sforza di essere più buoni, non si può certo dire che Francesco Totti non si stia impegnando. Il Pupone sta trascorrendo le festività a Montecarlo in compagnia dei figli e della nuova compagna, Noemi Bocchi, con i suoi figli al seguito. Dalla Costa Azzurra, però, l'ex capitano della Roma ha trovato il modo di fare un gesto di apertura nei confronti dell'ex moglie, mettendo un like a un post nel quale compare proprio Ilary Blasi. Il gesto non è passato inosservato ai fan della coppia e il post è diventato virale in brevissimo tempo.

Ilary e Totti, le feste lontano dai gossip

Calato l'interesse attorno al divorzio più chiacchierato degli ultimi anni - infiammato dall'uscita del docufilm "Unica" - Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso le festività natalizie all'insegna della riservatezza. Lo sportivo si è trasferito a Montecarlo con la sua famiglia allargata, mentre a Roma è rimasta Ilary Blasi, che - senza i figli affidati al padre - ha deciso di passare le feste accanto alle sorelle e alle amiche di sempre. La conduttrice ha trascorso la Vigilia di Natale in un luogo a lei caro, il ristorante Rinandi al Quirinale, in compagnia della sua hair stylist Alessia Solidani, Ughetta Di Carlo e l'attrice Michela Quattrociocche. Una sera all'insegna della cucina tradizionale e dei ricordi, che il titolare Vincenzo Rinaldi ha voluto immortalare con una foto condivisa sui social network, che ha ricevuto una pioggia di like e persino quello di Totti.

Il like di Totti al post con Ilary Blasi

Tra i vari like, che sono comparsi sotto alla foto, è spuntato anche quello di Francesco e il suo gesto non è passato di certo inosservato visto l'ultimo infuocato anno scivolato via tra accuse e processi. Nei commenti al post di Vincenzo Rinaldi, molti utenti hanno ironizzato sul like del Pupone, tra chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra i due romani e chi invece ha intravisto nel gesto del calciatore una scelta ben precisa. "Non sarà una strategia in vista della causa di gennaio 2024?", si è chiesto un follower, scrivendo il suo quesito sotto al post con Ilary Blasi e il gossip è decollato. Il gesto di apertura compiuto da Totti non è interpretabile fino in fondo, ma c'è chi pensa che l'imminente ritorno in tribunale dei due ex coniugi - con una nuova udienza per la causa di divorzio prevista per metà gennaio - possa avere mosso Totti, che ha voluto mostrarsi sereno e conciliante nei confronti dell'ex moglie.