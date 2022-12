“Inviterà Harry e Meghan all’incoronazione”. Carlo non vuole polemiche

Re Carlo III vorrebbe tendere la mano a Harry e Meghan, porgere il classico “ramoscello d’ulivo” , invitandoli all’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio. Naturalmente ciò non significa che Sua Maestà abbia dimenticato la faida familiare, o che sia passata la presunta rabbia causata dal documentario appena diffuso da Netflix e dall’autobiografia del duca in uscita il 10 gennaio 2023. Carlo, però, vorrebbe evitare che una eventuale estromissione dei duchi sollevi un nuovo polverone mediatico.

Invito a corte

Dopo la messa in onda del documentario Netflix molti esperti reali, storici e tabloid si sono chiesti che senso avrebbe per Harry e Meghan, tornare a Londra per l’incoronazione di Carlo III, il prossimo 6 maggio: “Spero non [vengano] perché voglio che al centro dell’attenzione vi siano il Re e la Regina…le telecamere potrebbero perdere tempo sui [Sussex]” , ha detto la storica Antonia Fraser. “Se [Harry e Meghan] disprezzano la royal family così tanto, perché dovrebbero partecipare all’incoronazione?” , ha chiesto Iain Duncan Smith, del Partito Conservatore.

Invece, come rivelano il Daily Mail e il Times, Sua Maestà avrebbe intenzione di invitare i duchi alla cerimonia che si terrà nell’Abbazia di Westminster. “Diverse fonti sostengono che Carlo abbia…detto al figlio e alla nuora che saranno benvenuti allo storico evento” , scrive proprio il Mail. La lista ufficiale degli invitati, comunque, non è ancora stata resa nota. Tuttavia non dovremmo commettere l’errore di pensare che questo presunto invito sia la prova definitiva della pace, o che simboleggi il desiderio del re di dimenticare le incomprensioni avute con Harry e Meghan.

“La Firm vuole mantenere la dignità del silenzio e non continuare una battaglia per chi avrà l’ultima parola” , spiega ancora il Daily Mail. Re Carlo III sarebbe ancora furioso e deluso dal comportamento dei duchi di Sussex, ma l’eventuale decisione di ammetterli a corte per l’incoronazione potrebbe essere un modo intelligente per togliere loro l’arma della polemica e una parte di visibilità. L’attenzione deve essere tutta per lui e per il momento irripetibile che vivrà insieme al suo regno. La presenza di Harry e Meghan, seppure, forse, appena tollerata dalla royal family, diventerebbe un piccolo sacrificio in nome della ragion di Stato.

Carlo toglierà i titoli a Harry e Meghan?

Una buona percentuale del popolo britannico vorrebbe che i Sussex venissero puniti, per le ondate di fango riversate sulla Corona, sia con l’esclusione dalla cerimonia di incoronazione, sia con la cancellazione dei titoli. L’autobiografia del duca e la serie Netflix sarebbero le proverbiali gocce che fanno traboccare il vaso. A tal proposito la biografa Sally Bedell Smith ha dichiarato al Times: “Senza volerlo [Harry] ha dato a suo padre la possibilità di riprendere a lui e a sua moglie i titoli”.

Sembra, però, che il re non sia disposto ad arrivare a tanto. I motivi sarebbero diversi. Per prima cosa questa non è una decisione che Carlo può prendere e attuare da solo: è necessario un atto del Parlamento. Poi non possiamo trascurare l’affetto del sovrano nei confronti del suo secondogenito: “Harry è suo figlio e Sua Maestà lo amerà sempre. Anche se al momento le cose sono difficili, la porta sarà sempre aperta”, ha detto un insider al Daily Mail. “Sarebbe troppo meschino e punitivo” privare i Sussex dei titoli, ha affermato un’altra fonte a Page Six.

Infine, se ciò accadesse davvero, Harry e Meghan potrebbero usare questa giustificazione per iniziare un’altra faida familiare, facendosi scudo con l’eliminazione dei titoli per dimostrare al mondo intero che i Windsor li detesterebbero. Re Carlo III offrirebbe loro, su un piatto d’argento, un nuovo motivo per lamentarsi e guadagnare attraverso un possibile vittimismo.

Ai Sussex, d’altro canto, non converrebbe tirare troppo la corda: finora il loro successo mediatico ha avuto origine, in gran parte, dal loro labile legame con la corte e dai loro titoli. Dal documentario Netflix non sono emerse chissà quali sconvolgenti rivelazioni e ciò farebbe pensare che Harry e Meghan, forse, non abbiano più molto da dire. Ma il loro alto tenore di vita sarebbe strettamente collegato alle loro rivelazioni. Dunque per la coppia sarebbe necessario mantenere un equilibrio, seppur precario, con i Windsor.