"Non li vogliamo all'incoronazione". Gli inglesi distruggono Harry e Meghan

Il 6 maggio 2023 sarà una data storica per il Regno Unito. Carlo III verrà ufficialmente incoronato re nell’Abbazia di Westminster. Il Palazzo reale si sta già preparando da tempo al grande evento. Gran parte degli inglesi, però, non sarebbe favorevole alla partecipazione di Harry e Meghan alla cerimonia. Per i media un loro ritorno a Londra dopo il documentario Netflix e l’autobiografia del duca di Sussex sarebbe una evidente contraddizione e c’è chi chiede che alla coppia vengano rimossi i titoli. Eppure, nonostante tutto, re Carlo spererebbe ancora in una riconciliazione.

Alla larga dall’incoronazione

“Se [Harry e Meghan] disprezzano la royal family così tanto, perché dovrebbero partecipare all’incoronazione?” , dichiara Iain Duncan Smith, del Partito Conservatore, sul Daily Mail. Gli fa eco il Tory David Mellor, che rincara la dose: “Non dovrebbero venire all’incoronazione. Nella maniera più categorica…Fanno soldi svendendo la royal family. Penso si debba chiarire che i britannici non li vogliono qui”. Mellor sostiene perfino che, se Harry e Meghan tornassero a Londra per l’incoronazione di Carlo III, il popolo “avrebbe tutto il diritto di fischiarli” , poiché “sono una triste coppia e non c’è speranza per loro allo stato attuale delle cose”.

Anche l’autorevole storica e scrittrice Lady Antonia Fraser ha qualcosa da dire in merito alla presenza dei Sussex a Londra, il prossimo 6 maggio: “Spero non [vengano] perché voglio che al centro dell’attenzione vi siano il Re e la Regina. Mi preoccupa il fatto che, qualora venissero, le telecamere potrebbero perdere tempo su di loro. Dovrebbero restare a tenersi per mano a Hollywood”.

Via i titoli a Harry e Meghan

Politici, storici ed esperti hanno letteralmente distrutto Harry e Meghan. Ma non sono i soli a ritenere che i duchi dovrebbero restarsene a casa il giorno dell’incoronazione. Un sondaggio del Mail on Sunday rivela che per il 44% degli intervistati i Sussex dovrebbero essere privati dei loro titoli, contro un 19% di contrari. Il 42%, invece, vorrebbe che il principe Harry venisse escluso dalla linea di successione, mentre solo il 23% chiederebbe di farlo rimanere al suo posto. Infine il 28% spererebbe che venisse vietato alla coppia di partecipare all’incoronazione, mentre il 31% non sarebbe d’accordo con questa scelta.

Tra gli over 65 il 51% auspicherebbe la cancellazione dei titoli, percentuale che scende al 16% nelle persone tra i 25 e i 34 anni. Secondo un altro sondaggio, stavolta di Deltapoll ma sempre citato dal Daily Mail, il 51% degli intervistati sosterrebbe che Harry e Meghan non siano stati trattati male dai media, mentre il 31% è di parere opposto. Il 65% è favorevole alla monarchia e il 55% si dice certo che l’istituzione sarà ancora viva tra 50 anni.

Carlo spera ancora nella pace