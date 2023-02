Caso Bellavia, Gegia radiata dall'albo degli psicologi

Dal 31 gennaio Gegia, al secolo Francesca Antonaci, non è più una psicologa iscritta all'Albo. Il Consiglio dell'ordine del Lazio ha radiato l'attrice per i gravi fatti avvenuti nella casa del Grande fratello vip ai danni di Marco Bellavia. La notizia della radiazione è stata data da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che per prima si era mossa contro Gegia con una segnalazione all'Ordine degli psicologi del Lazio.

" Ce l'abbiamo fatta", ha scritto la 33enne sulla sua pagina Instagram, pubblicando l'atto emesso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi del Lazio, dove si legge che l'attrice è stata espulsa dall'albo e non potrà più esercitare la professione . "Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi la responsabilità ", ha concluso la figlia di Bobby Solo sui social.

Cosa era successo al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip Gegia aveva tenuto un comportamento insensibile e poco empatico, vista la sua professione, nei confronti di Marco Bellavia. Il conduttore nella Casa stava vivendo un momento di forte crisi ed è finito bullizzato. Dal canto suo Gegia aveva sminuito il suo malessere e invece di aiutarlo lo aveva affossato: " Tu non stai bene. Fatti curare. Sei pazzo". E poi, dopo la sua uscita, aveva proseguito sulla stessa linea: " Non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male! Ce lo dovevamo tenere così com'era" . Un atteggiamento che aveva scatenato le critiche e aveva fatto finire l'attrice al centro di una grossa polemica, anche per le successive accuse di molestie mosse contro Marco e rivelatesi poi infondate.

Le segnalazioni all'Ordine

Numerosi telespettatori hanno provveduto a segnalare il caso all'Ordine degli psicologi del Lazio, sottolineando l'inadeguatezza di Gegia nel rivestire un ruolo così importante come quello dello psicologo. Anche Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo e affetta da disturbo borderline della personalità, si era sentita ferita dalle parole di Gegia e l'aveva segnalata con il supporto di un avvocato forte della sua battaglia " La salute mentale è un diritto". E ora sui social la 33enne festeggia il risultato raggiunto: "Non sono state solo le vessazioni a Marco, ma la diagnosi in diretta tv fatta da Gegia. Uno psicologo deve rispettare le regole della privacy del paziente. Giustizia è stata fatta e Francesca Carmela Antonaci è stata radiata ".

