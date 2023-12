"Ho fatto solo del bene". Lo sfogo di Valeria Marini dopo lo show in aeroporto

A quarantotto ore di distanza dallo scoppio della polemica che l'ha travolta, Valeria Marini ha rotto il silenzio e sui social ha pubblicato un amaro sfogo sulle critiche ricevute per quanto accaduto all'aeroporto internazionale di Palermo domenica scorsa. La showgirl sarda stava rientrando a Roma e durante le operazioni di imbarco avrebbe preteso che i suoi bagagli fossero portati a bordo dell'aereo dai facchini tra urla e reclami. Così, quando le acque si sono calmate, la Marini ha scelto Instagram per parlare: " Non mi abituerò mai alla cattiveria gratuita di chi prova sempre a mistificare la realtà ".

Cos'è successo all'aeroporto di Palermo

La polemica è esplosa domenica, quando Valeria Marini è arrivata all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per prendere un volo per rientrare a Roma dopo una breve sosta in Sicilia. La soubrette viaggiava da sola ma con due grossi bagagli a mano al seguito, oltre al trasportino con il suo cane. Quando è arrivata davanti all'aereo, la showgirl sarda avrebbe preteso l'intervento degli addetti aeroportuali dalla società, che gestisce le operazioni di carico e scarico nello scalo di Palermo, mostrando atteggiamenti da "diva", riferiscono alcuni testimoni. La scena è stata ripresa anche da una giornalista della Rai, Eugenia Nante, che sul web, dove il video è diventato virale, ha raccontato: " Sgomitando è passata davanti a tutti. Urlava dov’è il mio autista. Poi sono arrivati (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna ". Valeria Marini è così finita al centro delle critiche e sul web è montata la polemica.

La replica di Valeria Marini su Instagram