"L'ha tradita". Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è finita?

Matrimonio saltato in casa Rodriguez. Le voci sulla rottura tra Cecilia e Ignazio Moser si fanno sempre più insistenti. Dagospia ha rilanciato la notizia di The Pipol, secondo il quale la showgirl e modella avrebbe messo alla porta il fidanzato a causa di un tradimento scoperto casualmente e sui social gli indizi confermerebbero l'addio. Da giorni i due non si mostrano più insieme sul web e alla mano di Cecilia Rodriguez è sparito l'anello di fidanzamento, che il ciclista le aveva regalato a novembre per la proposta di nozze.

Il presunto tradimento

" Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale ", riferisce la pagina Instagram The Pipol, la prima a fare trapelare l'indiscrezione sull'addio. La coppia, nata nella casa del Grande fratello vip, si sarebbe dovuta sposare entro la fine dell'anno dopo la proposta romantica, che Moser aveva fatto all'argentina lo scorso novembre durante un weekend in montagna. Cecilia e Ignazio erano andati a vivere nella nuova casa da pochi mesi e la notizia dell'addio arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, una delle più amate nel mondo dello spettacolo. " Fonti vicinissime alla coppia rivelano che Moser ha lasciato l'appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez ", conclude The Pipol.

Gli indizi social

A confermare il momento difficile ci sarebbero almeno due indizi provenienti da Istangram. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si seguono sempre su Instagram e le foto di coppia campeggiano ancora sulle rispettive pagine, ma a mancare in maniera vistosa è l'anello di fidanzamento che fino a pochi giorni fa era all'anulare dell'argentina. Nei video e nelle foto pubblicate nell'ultima settimana il brillante non si vede e la sorella di Belen non si è fatta problemi a mettere bene in mostra le mani per sottolineare l'assenza del prezioso. A fare insospettire i follower c'è poi il post condiviso cinque giorni fa con la copertina del libro "Sticazzi". Secondo i seguaci di Cecilia il post nasconderebbe un messaggio sibillino su quanto avvenuto con Ignazio. " Se n'è andato? Sticazzi !", ha scritto un utente commentando l'immagine che, secondo molti, rappresenterebbe il punto di rottura tra i due.