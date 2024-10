La cena, i paparazzi, la villa a Lugano, l'addio: la storia d'amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez

La storia tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è stata una delle più chiacchierate tra il 2016 e il 2018, periodo nel quale la coppia si frequentò. L'amore tra il pilota e la showgirl nacque dopo l'addio dell'argentina al marito, Stefano De Martino, e finì proprio a causa del ritorno di Belen tra le braccia di Stefano.

L'incontro in un ristorante

Maggio 2016. Belen è in piena separazione dal marito Stefano De Martino, con il quale si è detta addio a Natale. Si trova a cena con il fratello Jeremias e alcuni amici in un noto locale di Milano, quando arriva anche Andrea Iannone. A invitarlo è un amico in comune. " Stavo uscendo dalla palestra mi ha chiamato un amico dicendomi: 'Sono in questo ristorante, vieni a fare un salto qui, non ci vediamo da tanto'. Sono arrivato ed era a cena con Belen, il fratello di lei e alcune amiche. L'ho conosciuta lì", rivelerà mesi dopo il pilota di MotoGp. Tra Andrea e Belen nasce subito un bel feeling e i due iniziano a frequentarsi.

La prima estate insieme

Luglio 2016. Il pilota di MotoGp vive una stagione complicata dal punto di vista sportivo a causa dei numerosi ritiri in gara e delle deludenti prestazioni. Dal punto di vista sentimentale, però, Andrea Iannone vive la sua stagione migliore al fianco di Belen. I due si frequentano lontano da occhi indiscreti e riescono a mantenere la loro relazione segreta per tutta l'estate. Le voci su di loro, però, si moltiplicano e con l'arrivo di settembre escono le prime foto della coppia.

Le prime dichiarazioni ufficiali

È il settimanale Chi a fare lo scoop, pubblicando le prime immagini di Belen e Andrea che si baciano appassionatamente a Roma fuori dal ristorante Antica pesa a metà settembre. Nascondere la relazione è ormai impossibile e interpellata proprio da Chi, l'argentina conferma: " La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale". Negli stessi giorni Iannone ha un brutto incidente in pista a Misano, durante le prove del MotoGp e si procura una lesione vertebrale che lo costringe a rimanere fermo per due settimane. Parlando con i quotidiani sportivi dell'incidente, però, Andrea conferma le parole di Belen: " Posso dire che sì, siamo fidanzati. Non c'è molto altro che devo dire o confermare. È stato già detto tutto ".

I paparazzi sempre appostati

Con l'ufficialità i paparazzi si scatenano e seguono costantemente Belen e Andrea. La coppia viene fotografata in più di una occasione e le foto della serata romantica trascorsa a cena e poi all'hotel Park Hyatt per il trentaduesimo compleanno della showgirl finiscono su tutte le copertine delle riviste di gossip. Per Belen è anche un momento di grande impegno in tv, è a “Striscia la Notizia” e conduce “Pequenos gigantes” e sta per diventare inviata di "Selfie", un nuovo format di Canale 5.

Le prime foto sui social network

Sebbene i giornali e le riviste parlino quasi quotidianamente della loro storia d'amore, Belen e Andrea sono molto riservati nel condividere foto e video della loro vita privata sui social. La prima foto di coppia viene pubblicata dall'argentina solo a febbraio 2017. " Ti ridò la tuta solo perché vai più forte!!!! bello sei tu!" , scrive la Rodriguez su Instagram, condividendo un altra foto con tanto di dedica al fidanzato: " Tu mi fai stare così bene" .

Prove di famiglia

Marzo 2017. Sulle riviste di cronaca rosa inizia a circolare l'indiscrezione che la coppia stia cercando casa per iniziare una convivenza. Belen e Andrea sono più uniti che mai e il pilota, sulle pagine del Corriere, confessa che nutre per la fidanzata un amore profondo: " C'è una trasparenza incredibile fra di noi. Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte. C'è un confronto costante. Sogno una famiglia" . Un sogno che sembra concretizzarsi grazie anche al piccolo Santiago, con al quale Iannone sembra essere molto legato a giudicare dalle foto che vengono pubblicate sulle riviste, dove il pilota si mostra con lui affettuoso come un padre.

Prime voci di crisi

Belen e Andrea sono sempre al centro dei pettegolezzi e durante l'estate 2017 iniziano a circolare voci di una crisi. I due non pubblicano foto insieme sui social da tempo e i fan pensano al peggio. In realtà i due vengono paparazzati insieme a Ibiza, dove la showgirl ha affittato una villa per godersi l'estate sotto al caldo sole iberico e su Instagram - quasi a voler mettere a tacere le voci - scrive una dolce dedica a Iannone: "Tu sei il mio sole". Poche settimane dopo, intervistato dalla Gazzetta, anche Andrea smentisce la crisi: " Con Belen sono molto felice, è la persona più bella che abbia incontrato nella mia vita. Figli? Al momento non ci penso. Sono concentrato sulla sfida Suzuki. Poi chi vivrà vedrà" .

La casa in Svizzera

Gennaio 2018. A sorpresa, dopo un lungo silenzio social, Belen pubblica le foto della casa che ha affittato insieme a Andrea. È la conferma che la coppia ha progetti comuni e che l'amore procede a gonfie vele. "Finally home is ready", scrive l'argentina su Instagram condividendo le prime immagini della splendida villa di Lugano, che si affaccia sul lago. Un posto magico che Belen definisce già casa. Mettere radici, però, sembra contrastare con il forte desiderio di viaggiare della coppia. Poche settimane dopo, infatti, Andrea e Belen sono alle Maldive per godersi una breve vacanza lontano dagli impegni televisivi per lei e dalle gare per lui.

L'aggressione al paparazzo

Giugno 2018. L'idillio sembra essere destinato a finire. A giugno Andrea Iannone e Belen Rodriguez vengono paparazzati insieme, ma gli animi non sembrano essere sereni tra i due fidanzati. Nello stesso periodo si diffonde addirittura la notizia che il pilota avrebbe aggredito il fotografo, che li stava immortalando, proprio in conseguenza della tensione tra loro. Le voci di una profonda crisi cominciano a circolare con insistenza e i due non si fanno più vedere insieme.

L'addio definitivo

La notizia che tra Andrea e Belen è finita arriva dalle pagine di Chi a settembre 2018. La coppia ha trascorso l'estate separatamente e la rivista rivela che a causa di "difficoltà caratteriali" Iannone e Belen si sono detti addio. Dietro alla rottura, in realtà, c'è un riavvicinamento tra l'argentina e il marito Stefano. " Sono arrivato in un momento della sua vita complesso, si stava separando, il suo matrimonio era svanito. Io l'ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento ", racconterà Andrea Iannone anni dopo l'addio.

Nel 2019 Belen Rodriguez esono tornati insieme. Oggi Andrea Iannone è fidanzato con la cantante Elodie, mentre Belen sembra essere tornata single dopo la relazione con l'ingegnere siciliano Edoardo Galvano.