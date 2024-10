Belén e Corona paparazzati a cena insieme, il retroscena. Cosa sta succedendo tra i due ex

Ascolta ora 00:00 00:00

Belen e Corona di nuovo insieme ma non come sognano da anni i fan della coppia. Sarà per un colpo del destino o per un caso fortuito ma l'argentina e Fabrizio Corona sono stati paparazzati di nuovo insieme in un hotel di Milano. Guai a pensare però a un ritorno di fiamma. L'ex re dei paparazzi era in compagnia dell'attuale fidanzata, Sara Barbieri, quando ha incontrato Belen Rodriguez nel lounge di un lussuoso albergo milanese e tra i due è stato come tornare ai vecchi tempi.

Le foto di Corona e Belen insieme

" Il forte e caloroso abbraccio che i due ex si scambiano ", riferisce Chi è la conferma che l'affetto non è mai svanito tra loro. Nell'esclusivo servizio pubblicato dalla rivista Belen Rodriguez è immortalata in compagnia dell'amica Martina Menegon mentre entra nel boutique hotel Portrait Milano in zona Porta Venezia. Subito dopo i paparazzi fotografano anche Corona e Sara Barbieri, all'ottavo mese di gravidanza, entrare nel lussuoso albergo per trascorrere una serata a due. Così si è consumato l'incontro causale tra Belen e Fabrizio. " E' la prima volta che Sara e Belen si incontrano", riferisce la rivista : "La showgirl con la mano mima la pancia per congratularsi con Sara dell'arrivo del bebè (un maschietto) e le due si abbracciano ".

Belen a cena con un uomo misterioso

Belen Rodriguez è apparsa sinceramente felice di incontrare Corona e la fidanzata, ma del resto l'ex coppia d'oro dei gossip ha sempre dichiarato di provare stima e affetto reciproco. Nonostante l'addio avvenuto nel 2012, l'argentina e l'ex re dei paparazzi sono rimasti in ottimi rapporti e negli ultimi due anni Corona ha fatto anche qualche scoop legato alla showgirl, frutto delle confessioni private di quest'ultima. Salutato Corona, però, gli obiettivi di Chi hanno pizzicato Belen in compagnia di un misterioso uomo che si è seduto al tavolo con la showgirl e l'amica Martina Menegon. Un compagno sconosciuto che la rivista definisce "amico", ma la cui presenza non stupisce visti gli ultimi gossip circolati su Belen. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'argentina avrebbe chiuso la relazione con Angelo Galvano.

Le ultime foto dei due, pubblicate sempre dalla rivista Chi, raccontavano di un clima teso tra l'ingegnere siciliano e la showgirl che, a quanto pare, avrebbe voltato pagina concentrata più sul lavoro (e in nuovi progetti televisivi) che sull'amore.