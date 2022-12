"Il cerotto sul braccio...". Cosa è successo a Chiara Ferragni

Il cerotto, che Chiara Ferragni porta sul braccio sinistro da circa due settimane, non è sfuggito all'attenzione del suo pubblico. Da giorni l'influencer è sommersa di richieste di spiegazioni e nei commenti ai suoi post decine di fan continuano a chiederle il perché del vistoso adesivo. Così l'imprenditrice digitale ha deciso di spiegare, una volta per tutte, cosa è successo e il messaggio sull'importanza della prevenzione è stato al centro del suo video.

La Ferragni ha scelto TikTok per rispondere alla " questione cerotto ", come l'ha definita lei stessa, spiegando cosa si nasconde dietro alla medicazione che ha sfoggiato anche alla finale di X Factor. " Una volta l'anno, ora ogni sei mesi, faccio la visita dei nei perché ho familiarità con i melanomi. Rispetto a sei mesi fa il neo sul braccio era leggermente cambiato di colore quindi, per precauzione, è stato meglio toglierlo", ha raccontato la moglie di Fedez. L'influencer ha spiegato di avere scelto di non parlare pubblicamente del suo problema almeno fino a quando non fosse arrivato il responso della biopsia : "Per fortuna è arrivato il risultato dell'esame istologico ed è tutto ok ".