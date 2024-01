Chanel Totti, l’ex di Cristian Babalus torna alla carica: "Tradita, non perdono"

In casa Totti la parola tradimento sembra ricorrere spesso. Se da una parte c'è stata la ben nota vicenda tra Ilary e Francesco, dall'altra c'è la storia che coinvolge Chanel Totti e l'attuale fidanzato Cristian Babalus. A giudicare dalle accuse dell'ex compagna di Babalus, l'influencer Martina De Vivo, la relazione tra la figlia del Pupone e il tiktoker romano sarebbe nata da un flirt mentre lui era ancora fidanzato con lei, che è anche la madre di sua figlia Kylei. Al tempo la vicenda fece molto scalpore sui social network, dove tutti e tre sono seguiti da migliaia di follower e l'influencer appello Chanel come "l'amante" del suo fidanzato. Ma, nonostante sia passato quasi un anno, la vicenda non si è ancora del tutto conclusa a giudicare dalle parole di fuoco scritte nelle scorse ore dalla De Vivo su Instagram.

Il triangolo amoroso

Martina De Vivo, romana 22 anni, è nota al grande pubblico per la popolarità conquistata grazie ai social ma soprattutto per essere l'ex fidanzata di Cristian Babalus, l'attuale compagno di Chanel Totti. Quando la figlia del Pupone e il tiktoker si misero insieme, all'inizio del 2023, la De Vivo accusò l'ex di averla tradita con la figlia di Ilary Blasi e parlò di chat compromettenti tra i due amanti mentre lei era reduce dal parto. "Ho trovato dei messaggi con Chanel e quando l'ho chiamata lei mi ha detto che non era un problema suo", scrisse Martina su Instagram accusando Chanel di averle soffiato il fidanzato nonché padre di sua figlia. La vicenda infiammò il web per settimane ma poi, come spesso accade in rete, la vicenda finì nel dimenticatoio. Fino a poche ore fa.

Le parole al vetriolo della De Vivo