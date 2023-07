"Vestita così non può uscire...". Cos'è successo tra Chanel Totti e Ilary Blasi

La Barbie mania sta contagiando un po' tutti e all'appello non poteva mancare una delle bionde più popolari della tv: Ilary Blasi. La conduttrice è andata al cinema per vedere la pellicola, che sta sbancando i botteghini, insieme alla figlia Chanel, alla piccola Isabel e alle amichette di quest'ultima e per l'occasione ha lasciato che le bambine scegliessero il suo outfit. Ma l'abitino aderente in stile Barbie scelto dalla figlia ha scatenato la reazione del popolo dei social network e Chanel Totti è stata costretta a intervenire, pubblicando alcune foto su Instagram.

Rientrata dal Brasile, dove ha trascorso una vacanza romantica insieme al fidanzato Bastian Muller, Ilary è tornata a Roma per fare la mamma a tempo pieno. Nelle scorse ore la Blasi ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcune immagini relative all'ultima serata trascorsa con le sue figlie. La conduttrice insieme a Chanel, Isabel e alcune amiche delle figlie sono andate a vedere il film "Barbie" al cinema e, per giocare, la showgirl si è lasciata vestire e truccare dalle bambine. Ovviamente tutto in stile Barbie e alla fine del fitting e della sessione di trucco Ilary si è mostrata sui social attraverso alcuni scatti, che non sono passati inosservati.

Le foto social, nelle quali si vede Ilary vestita con una tutina aderente rosa shocking, fascia nera tra i capelli e trucco marcato, hanno letteralmente scatenato i suoi follower, che l'hanno tempestata di messaggi e commenti. " Da fuori di testa" , ha scritto la stessa Ilary Blasi su Instagram. Un po' quello che devono avere pensato i suoi fan e seguaci, credendo che potesse recarsi al cinema vestita in quel mondo. E il clamore suscitato dalle foto social ha costretto la figlia Chanel a intervenire attraverso il suo profilo personale.