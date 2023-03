“Amore mio, che spavento”. Il messaggio di Mara Venier per Jerry Calà

Poche ora fa è arrivata la notizia dell’infarto che ha colpito improvvisamente nella notte l’attore comico Jerry Calà. Dopo essere stato ricoverato immediatamente, le sue condizioni al momento sembrano essere stabili. Di certo non sono mancati i messaggi di affetto da parte delle persone a lui più care e, tra queste, l’ex moglie Mara Venier.

Il messaggio di Mara

Subito dopo aver appreso la notizia, la nota conduttrice di Rai 1, ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio per Jerry e per spiegare l’accaduto, rassicurando inoltre i fan sul suo stato di salute.

Queste le parole della Venier postate insieme ad una bellissima fotografia che li ritrae uno accanto all’altro:

“Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta BENE!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio che spavento mi hai fatto prendere”

La storia d’amore tra Jerry Calà e Mara Venier

Mara Venier e Jerry Calà ad oggi sono legati da una splendida amicizia, ma i due sono stati sposati dal 1984 al 1987. Il loro matrimonio fu celebrato a Las Vegas e la fine della loro storia d’amore era stata causata dai numerosi tradimenti dell’attore. Nonostante tutto, però, tra i due è rimasto un bellissimo rapporto, come si evince anche dalle parole della signora della domenica di Rai 1 e come entrambi hanno ribadito in diverse occasioni.

Le condizioni di salute di Jerry Calà

L’attore, classe ’51, veronese di nascita, si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film, che lo vede come protagonista e il cui titolo è proprio Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Jerry era appena arrivato in Campania dal Molise dove venerdì pomeriggio si sono concluse le riprese molisane del suo film. Nella notte, all’incirca verso le due del mattino, è stato colto da un malore ed è stato subito ricoverato presso la Clinica Mediterranea di Napoli.

Al momento le condizioni di salute sembrano essere stabili ed il suo ufficio stampa ha fatto sapere tramite una nota: "Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization".

Inoltre, sembrerebbe che a volere premere per ritornare sul set sia proprio lo stesso Jerry; infatti, il suo manager Alex Tempestini ha così raccontato all’agenzia di stampa Agi: "Ci ho appena chiacchierato, l’intervento è andato benissimo e lui vorrebbe tornare sul set già tra due-tre giorni ma penso che ci vorrà almeno una settimana". Insomma, sono passate davvero pochissime ore dall'accaduto, ma l’attore chiede già di tornare sul set a girare.