Valentina Ferragni torna single: "Con Luca è finita"

Fermate la giostra. Il 2022 si sta rivelando un anno tragico per le coppie del mondo dello spettacolo. Da gennaio a oggi sono tantissimi i volti noti di tv, musica e web che hanno messo fine a relazioni e matrimoni che duravano da anni. E l'ultima in ordine di tempo è la sorella di Chiara Ferragni, Valentina Ferragni che ha annunciato la rottura con lo storico fidanzato Luca.

" Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate", hanno scritto entrambi nelle storie dei rispettivi profili Instagram, proseguendo: "Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta ".

Le voci che Valentina Ferragni e il compagno fossero in crisi circolavano da giorni. Ma i fan mai avrebbero pensato al più triste degli epiloghi. La coppia da alcuni mesi era fisicamente distante. Luca Vezzil era volato all'estero per portare avanti un progetto lavorativo importante, che lo aveva tenuto impegnato per tutta l'estate. Lo aveva annunciato lui stesso sul web, pubblicando uno scatto con Valentina. La lontananza, però, deve avere fatto scattare una molla nella coppia che ha deciso di prendere le distanze dopo nove anni di relazione e una convivenza.

L'ultima foto che l'influencer aveva pubblicato sul web insieme al fidanzato risale al 30 luglio scorso, quando Valentina aveva fatto pubblicamente gli auguri a Luca in occasione del suo compleanno. Vezzil aveva invece ricordato - lo scorso settembre - il lancio della collezione di gioielli dell'ex fidanzata, dicendosi orgoglioso di lei. Poi però, complice la lontananza e l'affievolirsi del sentimento, i due non si sono più mostrati insieme fino all'annuncio dell'addio arrivato nelle scorse ore. La loro rottura è solo l'ultima in ordine di tempo di una lunghissima lista di addii vip. Prima di loro Melissa Satta, Alessia Marcuzzi, Rovazzi, Irama e poi ancora Anna Tatangelo, Riccardo Scamarcio e gli ormai famosi Ilary Blasi e Totti. La Ferragni sarà l'ultima o la lista è destinata a allungarsi ulteriormente?