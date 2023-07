Ferragnez, le prime foto della villa sul lago di Como: ecco quanto costa

Piscina a sfioro bordo lago, spa privata, terrazza panoramica e interni di design. È la nuova dimora dei Ferragnez che si affaccia sul lago di Como. Una villa storica situata a Pognana Lario, di fronte a Laglio, dove abita George Clooney, che vale milioni di euro. Chiara Ferragni e Fedez l'hanno acquistata lo scorso gennaio ma solo oggi, dopo un restauro durato alcuni mesi, la coppia d'oro dei social è entrata in possesso della proprietà. E come era prevedibile, l'influencer non ha resistito e ha subito condiviso alcuni scatti del lussuoso immobile sulla sua pagina Instagram.

"Il nostro sogno" , ha scritto la Ferragni pubblicando un post, nel quale ha mostrato alcuni angoli della dimora storica acquistata mesi fa e i dettagli sono lussuosissimi. Una infinity pool a sfioro, le cui acque si confondono con quelle lacustri, un patio con vista panoramica sul lago e lettini in legno, l'ampio salone con divani e moquette e ancora stanze per gli ospiti e arredi di design. A curare il restyling della villa è stato Filippo Fiora architetto, designer e amico di Chiara Ferragni, che ha consegnato l'immobile finito in tempi record. Giusto in tempo per l'estate.

Villa Ferragnez sul lago di Como, quanto vale

Le immagini condivise dalla moglie di Fedez su Instagram sono le prime della lussuosa dimora, che i Ferragnez avrebbero pagato cinque milioni di euro senza considerare le spese per i lavori di ristrutturazione, che hanno reso l'immobile moderno e idoneo alle esigenze della famiglia. Lo scorso gennaio il settimanale Chi aveva paparazzato la coppia, con figli e tate al seguito, in visita alla struttura per un sopralluogo in vista dell'inizio dei lavori di ammodernamento. Cinque mesi dopo eccoli varcare la porta della loro nuova casa, la seconda visto che a fine estate i Ferragnez lasceranno l'attico di City Life per un nuovissimo loft su due livelli sempre nel quartiere.