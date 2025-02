Chi è Vittorio Bonvicini, il bambino che si è commosso all’Ariston con Damiano David e Alessandro Borghi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tributo di Damiano David a Lucio Dalla ha emozionato il pubblico ma anche il piccolo Vittorio, il bambino che è stato protagonista sul palco al fianco dell’attore Alessandro Borghi mentre il frontman dei Maneskin si esibiva. Le lacrime del piccolo hanno colpito al cuore dei telespettatori e sul web si è scatenata la curiosità sulla sua identità.

Il tributo a Lucio Dalla

Damiano David ha inaugurato la seconda serata del festival di Sanremo con l’omaggio a Lucio Dalla sulle note di “Felicità”, brano scritto dallo stesso Dalla e da Mauro Malavasi nel 1988. Il tributo del frontman dei Maneskin era stato annunciato in conferenza stampa e l’artista romano aveva anticipato che sul palco non sarebbe stato solo. “ Su questo palco speciale abbiamo pensato di portare qualcosa di speciale. Non sarò solo, ci sarà una sorpresa con me sul palco. Teniamolo per stasera", aveva dichiarato Damiano mantenendo il massimo riserbo sulla sua esibizione. Ma quando è arrivato sul palco, subito dopo la prima semifinale delle Nuove Proposte, il mistero è stato svelato. La performance è stata arricchita dalla presenza scenica di Alessandro Borghi accanto al piccolo Vittorio Bonvicini, protagonisti silenziosi alla scena ricreata sul palco.

Chi è Vittorio Bonvicini

A colpire, oltre all’emozione ricreata da Damiano David con la sua voce, sono state soprattutto le lacrime versate dal piccolo Vittorio alla fine dell’esibizione e sui social si è scatenata la curiosità sull’identità del piccolo. Inizialmente le agenzie di stampa hanno riportato che il bambino era figlio di amici di Alessandro Borghi, ma in realtà Vittorio, 10 anni, è nipote dell’attore.

Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo passaggio da uno stato di sonnolenza a quello della ricerca della felicità delle nuove generazioni"

La scelta di portare Vittorio sul palco è stata spiegata dallo stesso Borghi a Conti: “. Al termine dell'ospitata a Sanremo zio e nipote hanno concluso la serata in un ristorante di Sanremo e Borghi ha condiviso su Instagram una foto insieme al piccolo Vittorio.