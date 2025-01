Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera in Svizzera e spunta l'anello

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano fare sul serio. Sistemata la pratica divorzio con l'ex marito Fedez, l'influencer è tornata a sorridere al fianco dell'imprenditore con il quale si fa vedere, senza troppi misteri, da un paio di mesi. Lo scorso weekend la coppia è stata fotografata sulle piste dell'Alta Engadina in Svizzera in compagnia di alcuni amici. Un weekend romantico tra sport, buon cibo e natura che è stato seguito attentamente dai paparazzi del settimanale Oggi, che hanno immortalato il momento esatto nel quale Chiara Ferragni ha mostrato agli amici un anello, che le sarebbe stato donato da Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e Provera in Svizzera

Che i due facciano sul serio sembra essere scontato. Da ormai diverse settimane l'imprenditrice digitale e il nuovo compagno vengono fotografati spesso insieme in atteggiamenti intimi. Sui social Ferragni e Tronchetti Provera si guardano bene dal condividere immagini e video, ma quando i paparazzi li hanno sorpresi in giro per Roma o Milano non hanno fatto niente per nascondersi e hanno sorriso agli obiettivi dei fotografi. Proprio questi ultimi, pochi giorni fa, li hanno sorpresi durante una pausa pranzo in un rifugio di Silvaplana in Svizzera mentre si concedevano una pausa e sotto il sole svizzero ha brillato un gioiello prezioso, che lascia pochi dubbi sul coinvolgimento tra i due.

Il prezioso regalo di Provera

" Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sempre più innamorati: eccoli sotto il sole della Svizzera ridere e scherzare mentre all'anulare di Chiara brilla un anello che sa di promessa" , fa sapere la rivista pubblicando le foto del momento in cui l'imprenditrice digitale ha fatto vedere il gioiello ai commensali: " Chiara mostra l'anello ricevuto in dono da Giovanni. Ed esplode in un sorriso compiaciuto" . Riposta in un cassetto la fede nuziale di Fedez, Chiara Ferragni sembra avere definitivamente voltato pagina e il regalo di Provera potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova vita. Fonti vicine alla coppia parlano di un profondo desiderio di "famiglia" da parte di entrambi. Di recente, però, l'influencer ha smentito la notizia su una sua presunta gravidanza.

Proprio la rivista Oggi aveva pubblicato le foto di una visita, durata oltre un'ora, di Chiara Ferragni presso la clinica dove è nata Vittoria. Il servizio aveva scatenato l’indiscrezione, ma attraverso le pagine di Dagospia l'imprenditrice ha fatto sapere di non essere in attesa di un figlio.