Chiara Ferragni e Provera è ufficiale, Fedez se la ride, Ambra Angiolini non è una mantenuta

Nuove e vecchie relazioni sono al centro dei gossip più chiacchierati della settimana. C'è chi ufficializza una relazione (Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera), chi scherza sul nuovo amore dell'ex moglie (Fedez), chi si sfoga (Ambra Angiolini) e chi è a caccia dell'amore vero (Michelle Hunziker).

Chiara Ferragni e Provera escono allo scoperto: il weekend a Roma

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più. La coppia più chiacchierata del momento si è concessa una fuga romantica a Roma e per l'occasione si è lasciata immortalare felice e sorridente dagli obiettivi dei fotografi della rivista Chi. Lasciati i figli all'ex marito Fedez, l'imprenditrice digitale si è ritagliata tre giorni nella capitale insieme all'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera e i due sono stati immortalati più volte in teneri atteggiamenti. Baci, abbracci, carezze tutto documentato con foto e video, tutto alla luce del sole. Prima di partire per Roma, però, Chiara Ferragni ha voluto chiudere con il passato e in particolare con Fedez, pubblicando un pensiero sull'anno difficile appena trascorso. “È stato un anno dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all'amore vero", ha scritto l'influencer. Una frecciata che non lascia dubbi su chi sia il destinatario della frase.

Ambra Angiolini mantenuta? La replica a una follower

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta dei gossip il divorzio tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nonostante l'addio, la coppia è rimasta molto legata e di recente sulla pagina Instagram di Chedonna.it. sono state rilanciate alcune dichiarazioni del cantante sul bellissimo rapporto con l'ex moglie: "Non smetteremo mai di essere una famiglia anche se certi meccanismi sono cambiati. Io credo che la cosa migliore che deve circolare in una famiglia sia il rispetto dei ruoli e il rispetto della felicità dell'altro". Tra i tanti commenti ce n'è stato uno particolarmente pungente di una utente, che ha scritto: " Tutti a scrivere frasi sdolcinate, dopo aver fatto la guerra l'uno contro l'altra. Ormai avete preso tutti questa piega ". E Ambra ha zittito la follower: " Mi dispiace distruggere la sua giornata con una notizia: non ci siamo fatti mai la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa realmente la parola 'pace'? È quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesce a mettere in pratica nemmeno nelle proprie vite. Soprattutto sui social" .

Fedez e la battuta su Provera: "Spero mi arrivino le gomme da neve per Natale"

Fedez non si è lasciato sfuggire l'occasione di commentare la nuova relazione dell'ex moglie. Il rapper ha atteso che la frequentazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera diventasse pubblica per esprimersi. Così, dopo che il weekend romano dell'influencer con Provera è finito su tutte le copertine delle riviste, si è lasciato sfuggire un commento ironico sul nuovo amore dell'ex moglie. Ospite di Cruciani a "La Zanzara", Fedez non ha menzionato Giovanni Tronchetti Provera, ma a domanda diretta di Giuseppe Cruciani (Che effetto ti ha fatto passare davanti a questo palazzo? Ti ha fatto venire in mente qualcosa? (Radio 24 si trova nel palazzo antistante la sede della Pirelli, ndr), il rapper ha commentato pungente: " Spero mi arrivino le gomme da neve per Natal e".

Michelle Hunziker, il desiderio dietro al tattoo con Aurora

Negli scorsi giorni Michelle Hunziker è finita al centro della cronaca rosa per essersi tatuata insieme ad Aurora Ramazzotti. Madre e figlia hanno deciso di salutare il 2024 imprimendo sulla loro pelle un messaggio sull'amore incidendo - Aurora su braccio e Michelle sulla schiena - la scritta "Liebe ohne leiden" ovvero "amare senza soffrire". Michelle e Aurora hanno condiviso il risultato di ore trascorse dal tatuatore mostrando il tattoo su Instagram, ma a colpire è stato soprattutto il messaggio scritto dalla Hunziker a margine delle foto: " Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un "plus" nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell'altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner…l'amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza.

Und'amore di una mamma per sua figlia (che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà) Ti amo". Un augurio malinconico quello di Michelle che dopo la delusione della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la storia con l'osteopata Alessandro Carollo sembra non essere particolarmente fortunata in amore.