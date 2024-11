L'autogol di Chiara Ferragni. La prima foto sui social scatena i follower

Ascolta ora 00:00 00:00

Esattamente dodici anni fa Chiara Ferragni faceva il suo esordio su Instagram. All'epoca l'influencer aveva solo 25 anni e iniziava la sua ascesa nell'olimpo dei social network. L'ex moglie di Fedez ha scelto di celebrare la ricorrenza pubblicando la prima immagine condivisa sulla sua pagina oltre un decennio fa. " Quando ho aperto Instagram nel 2012, apparivo così" , ha scritto l'imprenditrice digitale, aggiungendo l'emoji di un angelo per descriversi. Ma il post ha subito scatenato la discussione sull'evidente cambiamento avvenuto sul suo volto negli ultimi dodici anni.

Com'era e com'è oggi

Confrontando le foto più attuali di Chiara Ferragni con lo scatto risalente al 2012 l'ombra dei ritocchi estetici aleggia. Gli zigomi pieni, le labbra più carnose e il naso differente fanno pensare che nel tempo l'imprenditrice digitale si sia sottoposta a qualche trattamento per modificare i tratti del suo viso, nel tentativo di mantenersi giovane nonostante abbia solo 37 anni. L'ex moglie di Fedez, che oggi è al centro del gossip per la presunta relazione con Giovanni Tronchetti Provera, non ha mai parlato apertamente di chirurgia estetica; non è chiaro, dunque, se si sia sottoposta a trattamenti estetici negli ultimi anni. Pubblicando la sua foto risalente al 2012, però, Chiara Ferragni ha di fatto aperto una discussione su com'era e come è oggi.

I commenti dei follower

Per i follower, che hanno commentato in massa il suo ultimo post, l'immagine di dodici anni fa era molto più autentica e naturale di quella che vediamo oggi. Qualcuno ha ironizzato sull'uso smodato dei filtri social, mentre altri sono stati più eleganti: " Quando e dico quando…eri bella…. Adesso tutto troppo esagerato ", " Quando era ancora bella naturale ". Altri invece non hanno usato giri di parole per commentare la sua trasformazione: "Poi ti sei rifatta e ora sei gommosa", "Meglio allora...ora sei di plastica ". E l'idea che Chiara Ferragni abbia optato per qualche ritocco estetico ha preso piede nei commenti: " Naso, guance, bocca naturali....

"Prima dei ritocchi", "Poi hai ceduto ai ritocchini e arrivederci bellezza naturale"

qui ti distinguevi",. In pieno stile Ferragni, l'influencer non ha risposto ai commenti, ma almeno non ha limitato i suoi follower come era accaduto in altre occasioni, lasciando libertà di espressione ai suoi seguaci.