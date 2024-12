Chiara Ferragni saluta il 2024 in lacrime, Ilary chiude con Totti, Ronaldo criticato per le vacanze in Lapponia

Ascolta ora 00:00 00:00

Per gli amanti della cronaca rosa il 2024 sarà ricordato come un anno decisamente ricco di pettegolezzi. Per chiudere in bellezza l'anno ecco gli ultimi gossip più chiacchierati: c'è chi frigna salutando il 2024 (Chiara Ferragni), chi ha chiuso definitivamente con l'ex marito (Ilary Blasi), chi continua a farsi la guerra (Wanda Nara e Mauro Icardi) e chi viene criticato in ferie (Cristiano Ronaldo).

Chiara Ferragni saluta il 2024 tra foto e lacrime

Capodanno si avvicina e per tutti è tempo di bilanci. Un po' in anticipo rispetto al previsto è arrivato anche il resoconto privato di Chiara Ferragni sul suo ultimo intenso anno. L'influencer ha deciso di pubblicare su Instagram un video, nel quale ha racchiuso i momenti più significativi del suo 2024 dalla crisi reputazionale innescatasi con il Pandoro gate alla separazione da Fedez, condividendo con i suoi follower foto e video dei suoi ultimi 365 giorni. " Ciao 2024. Grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso quello che sono oggi", ha scritto Chiara Ferragni riassumendo il suo anno fatto di lacrime, sorrisi, cadute e nuovi progetti. Un recap tutto personale che non include i figli, l'ex marito Fedez, i familiari e neppure il Codacons, con il quale ha stretto un accordo definitivo sull'affaire Pandoro.

Ilary Blasi chiude con il passato: "Ritornare con Totti? Irrispettoso per chi ci sta accanto"

Ilary Blasi è pronta a tornare da protagonista su Netflix con la serie "Ilary", ma prima di parlare della sua nuova vita dopo l'addio a Totti (e del suo nuovo compagno, Bastian Muller) la conduttrice romana ha voluto mettere i puntini sulle "i", chiudendo definitivamente con il passato. Il lungo capitolo con il Pupone è chiuso per sempre, ha assicurato Ilary Blasi sulle pagine della rivista Grazia: " Nel cuore della gente c'è la speranza che un giorno io e lui torneremo insieme. La trovo tenera come cosa. Ma non è possibile questo. E non è neanche rispettoso nei confronti delle persone che sono al nostro fianco". Oggi la conduttrice guarda avanti piuttosto che indietro: " Il passato non si cancella, ma io vivo il qui e ora e sono proiettata al futuro. Non mi crogiolo nel dolore. Sono più curiosa di affrontare quello che sarà ". E a proposito dei gossip, che la vedono protagonista un giorno sì e l'altro pure, Ilary si è tolta un sassolino dalla scarpa: " Mi faccio scivolare tutto addosso. Fa parte del gioco ".

Ronaldo e Georgina in vacanza in Lapponia fanno infuriare i finlandesi

Le vacanze in Lapponia di Cristiano Ronaldo e famiglia hanno fatto molto discutere non tanto per il bagno a -20, che il calciatore si è concesso nel giorno di Natale, quanto piuttosto per la camminata che CR7 e family hanno fatto sulle piste da sci. Ronaldo e Georgina hanno condiviso su Instagram foto e video dell'escursione sulle piste fatta con i figli, ma sotto al post oltre ai commenti di apprezzamento sono piovute anche molte critiche da parte dei locali e di chi è pratico di piste. Il motivo? " Camminare sulla pista di fondo è figo come sciare sul campo di calcio. Scusate tutti, ma imparate le regole", ha spiegato un utente bacchettando Ronaldo e consorte. L'osservazione ha attirato altre critiche ma ha anche innescato un'accesa discussione tra i finlandesi, alcuni dei quali si sono schierati con il calciatore: " Ha pagato per questo. Questa pista è stata fatta per i turisti. Le sue tracce sono pagate dai contribuenti" .

Icardi furioso con Wanda Nara: spuntano le foto di Balde a casa dell'argentina

Altro giro altra corsa per Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo le accuse, le denunce e le perquisizioni ora sulla stampa sudamericana sono comparse le chat, che confermano il tradimento di Wanda con l'ex compagno di squadra di Maurito, Keita Balde. Della liaison ne avevano parlato apertamente sia l'ex moglie di Balde, Simona Guatieri (che da Wanda ricevette addirittura le foto che provavano il tradimento), sia Icardi ma mancavano le prove.

A casa mia non ci posso credere. Perché? Dio! Perché? Non merito questo. Perché?"

E queste sono state portate all'attenzione della stampa rosa dall'influencer Vicky "Juariu" Braier, che ha pubblicato su Instagram gli screenshot di alcuneche sarebbero scambiati l'argentina e Icardi furioso per il tradimento: ". Nelle chat si vedono addirittura le foto di quello che sembra essere proprio Balde nella casa che fu di Icardi e Wanda.