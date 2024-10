"Le chiedo scusa". Il primo faccia a faccia Magalli-Volpe dopo la sentenza

Ascolta ora 00:00 00:00

La sentenza definitiva ha messo nero su bianco la colpevolezza di Giancarlo Magalli nei confronti di Adriana Volpe che sette anni fa lo querelò per diffamazione dopo un battibecco iniziato in diretta tv durante la trasmissione "I Fatti vostri" e proseguita sui social dove il conduttore scrisse " Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni ". Per la prima volta, i due si sono ritrovati faccia a faccia a "Verissimo" di fronte alla padrona di casa, Silvia Toffanin, così da capire qual è il reale rapporto tra i due e le scuse pronunciate anche verbalmente.

L'incontro in tv

C'è da dire che non è stato molto facile, inizialmente, far pronunciare le scuse a Magalli, che ripercorre le tappe di quando i due si sono ritrovati in tribunale durante la sentenza definitiva di condanna per il popolare volto tv. " Ci siamo abbracciati, eravamo vicini, ci siamo messi una mano sulla schiena. Un abbraccio liberatorio, abbiamo buttato sette anni della nostra vita ", spiega il 77enne romano. Silvia Toffanin, giustamente, incalza Magalli dicendogli che sarebbe il caso, visto che Adriana Volpe non ha ricevuto le scuse " come donna, come madre, come professionista, che tu oggi davanti a tutti le chieda scusa? "

Il faccia a faccia

La risposta è stata chiara. " Io glielo dico volentieri ", spiega Magalli dicendo che non fosse ancora capitato ma ribadendo, dal suo punto di vista, che quella frase sui social non sarebbe stato un attacco nei confronti verso una donna, madre o professionista. Adriana Volpe, dal canto suo, ribadisce che dopo sette anni non avrebbe ancora compreso fino in fondo la profonda radice di quelle parole e di quell'attacco e lo dice chiaramente in diretta tv. " Allora, Giancarlo, dopo sette anni tu non hai preso pienamente della gravità delle tue parole ". In quel momento, Magalli chiede scusa dispiacendosi per essere stato frainteso. Ecco che poi continua la discussione: il conduttore sottolinea che dopo sette anni ha pagato e ripagato per il suo comportamento. " Le chiedo scusa ", ribascie una volta per tutte ricevendo i complimenti anche dalla padrona di casa. " Questo ti fa onore, sei un uomo intelligente e di televisione ".

Il racconto della Volpe

Prima dell'ingresso in studio, a sorpresa, di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe aveva raccontato brevemente la battaglia legale durante molti anni perché si era sentita offesa e calunniata a un attacco che " mi ha sconvolto la vita. I rapporti in trasmissione si sono rotti, io ho ricevuto una lettera di richiamo per aver sollevato il problema e averlo reso pubblico. Con la seconda pugnalata, sono stata allontanata.

Ho trovato la forza per condurre una battaglia per me e per tutte le donne che come me hanno bisogno di avere una strada per arrivare alla giustizia

Lui ha continuato a condurre il suo programma, io sono stata spostata - ha racconto la conduttrice tv. "".