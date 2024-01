"Vuole farlo morire fuori dalla Francia” Alain Delon denuncia il figlio Anthony, che accusa la sorella

Il 2024 si apre con una feroce faida familiare in casa Delon. Negli scorsi giorni, infatti, Alain Delon ha denunciato il figlio Anthony e quest'ultimo ha accusato sua sorella Anouchka di volere portare in Francia l'attore contro la volontà dei fratelli e di nascondere le reali condizioni di salute del padre, vittima di un grave ictus nel 2019.

I rapporti familiari prima della lite

Lo scorso ottobre Anthony Delon era stato ospite di Verissimo e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin aveva parlato della confessione fatta dal padre di volere ricorrere all'eutanasia. L'attore, 88 anni e reduce da un ictus che ne ha peggiorato le condizioni psicofisiche, aveva detto di essere pronto a farlo, accompagnato dal figlio con il quale sembrava essere in buoni rapporti. Sempre lo scorso anno i tre figli di Delon avevano denunciato la sua ex assistente, Hiromi Rollin, per molestie e comportamento minaccioso nei confronti dell'attore, ma la giustizia francese aveva prosciolto la donna da ogni accusa. Pochi giorni fa Alain Delon ha trascorso il Natale insieme ai suoi figli - Anthony, Christian e Anouchka nella sua tenuta a Douchy (Loiret) e tutto sembrava andare per il meglio. Pochi giorni fa, però, i rapporti si sono drasticamente interrotti a causa di una faida familiare per alcune dichiarazioni rilasciate da Anthony, che hanno infastidito l'attore e scatenato l'ira della sorella Anouchka.

Le parole di Anthony e la denuncia di Alain

A dare il via alla complicata vicenda è stato Anthony Delon. Il 4 gennaio il figlio di Alain ha rilasciato un'intervista a Paris Match, nella quale ha parlato delle precarie condizioni di salute del padre. " Non sta bene. Non sopporta più di vedersi così, sminuito. Parla poco, si stanca o gli dà fastidio quando lo facciamo ripetere, perché la sua voce non è più sempre udibile ", ha confessato il maggiore dei figli di Alain Delon. Attraverso le pagine della rivista francese Anthony ha inoltre accusato la sorella Anouchka di manipolare il padre e di nascondere alla famiglia molto delle reali condizioni di salute di Alain. Dichiarazioni molto forti che hanno scatenato l'ira dell'attore.

Attraverso il suo legale, Alain Delon ha fatto sapere di essere rimasto "estremamente scioccato" dall’esposizione mediatica a cui è stato sottoposto da suo figlio. “ Non sopporta l’aggressività di suo figlio Anthony che continua a dirgli che è rimbambito e a esporre il suo privato”, riferisce l'avvocato dell'attore, che prosegue: “Anthony ha un solo obiettivo, danneggiare la reputazione di sua figlia Anouchka e il rapporto unico che ha sempre avuto con lei ”. Proprio per questo Alain Delon avrebbe sporto denuncia contro Anthony e lo stesso avrebbe fatto Anouchka Delon, accusandolo di diffamazione. E la reazione di Anthony Delon non si è fatta attendere.

Le nuove accuse di Anthony alla sorella

Anthony ha accusato la sorella di voler portare via dalla Francia il padre: " Lui è un uomo della terra, a Douchy ha costruito la sua casa più di 40 anni fa. Lui e noi vogliamo che finisca i suoi giorni qui. Mia sorella invece vuole riportarlo in Svizzera, con lei. Ha lavorato per tutta la sua vita e ha il diritto di scegliere dove vuole morire ". A molti l'accusa è sembrata legata a una questione di soldi e eredità, ma il figlio dell'attore ha smentito: "Non era un problema di eredità. Tutto è già sistemato, non c’è nessun problema di soldi. Mio fratello (Alain-Fabien) ed io siamo ciò che chiamiamo quota di riserva; quindi, abbiamo il 25% mentre mia sorella erediterà il 50%".

La rabbia di Anouchka Delon e il colpo di scena

Lo scontro tra fratelli si è così infiammato e la figlia di Delon ha rilasciato una dura intervista al canale francese TF1. "Mi vergogno che la nostra vita intima venga mostrata in questo modo", ha dichiarato Anouchka Delon, proseguendo: "Mio padre è ferito, devastato dal fatto che la sua vita intima venga messa in piazza. Ho la sensazione di parlare di nostro padre come se fosse già morto. Sono la figlia di mio padre, non sono la figlia di un portafoglio ”. La donna, 33 anni, ha negato di essere in possesso di informazioni personali circa la salute del padre e ha smentito di volerlo portare in Svizzera. Ma un colpo di scena ha gettato nuova benzina sul fuoco della faida tra i Delon.

Alain-Fabien, terzo figlio dell'attore, ha diffuso sui social un audio che svelerebbe perché Delon, stressato dalla figlia, avrebbe avuto una reazione tanto forte nei confronti di Anthony, arrivando persino a denunciarlo. "Sono stanca e agitato per tutto quello che sta succedendo papà. Mi stanno seppellendo e tu sei considerato stupido. Forse dovremo dire qualcosa, papà. La trappola si chiuderà su di te”, si sente nella registrazione fatta all'insaputa della donna, che aggiunge: "Dicono che ti sto manipolando, che sei viziato, che Anthony ti metterà sotto tutela". Così facendo, la figlia di Delon lo avrebbe messo alle strette, costringendolo a prendere una posizione che di fatto ha aumentato la frattura tra i fratelli.