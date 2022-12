"Ci stiamo uccidendo per i soldi". L'ultima rivelazione di Wanda su Icardi

In Argentina non si parla d'altro. La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai irreversibile. La coppia ha provato a recuperare il rapporto fuggendo alle Maldive per una vacanza riparatrice, ma la cosa non avrebbe funzionato e ora la palla è passata nelle mani degli avvocati per l'addio definitivo. Le riviste sudamericane, però, parlano di una vera e propria guerra tra i due ex coniugi, che sarebbero ai ferri corti per la spartizione del ricco patrimonio familiare.

Tentativo di riconciliazione fallito

Che la fuga nelle cristalline acque dell'oceano Indiano non sia servita a riavvicinare Wanda e Maurito, lo ha confermato l'imprenditrice. " Ci abbiamo provato ma non ha funzionato ", aveva scritto poche settimane fa su Instagram la Nara, smentendo ufficialmente le voci di un ritorno di fiamma con il marito. Eppure dai post social di Icardi, il pubblico aveva intuito che un seguito alla " favola Disney " - come l'aveva definita il calciatore - era possibile. Ma Wanda ha messo un punto alle fantasie.

Divorzio milionario

Tornati in Turchia per riprendere gli impegni professionali, tra i due si sarebbe aperto il contenzioso giudiziario. Sul tavolo della guerra patrimoniale c'è l'ingente somma di denaro, che la coppia ha messo da parte negli anni e che dovrà essere ripartita. Ma un accordo non c'è. " Wanda rimarrebbe con cento milioni di dollari. Cento milioni di dollari sono di Wanda. Quei soldi rimarrebbero solo a lei", ha spiegato Estefi Berardi, opinionista argentina nel corso dell'ultima puntata del programma tv " Mañanísima". Sul piatto della disputa ci sarebbe una quota sostanziosa: "Ha detto: 'ci stiamo uccidendo per 20 "verdoni'. Non trovano l'accordo su una percentuale. Si contendono un 20 per cento, non so di cosa né perché" .

Maurito non vuole il divorzio