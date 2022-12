Classico, esotico, ricoperto d'oro: quanto costano i panettoni "stellati"

Non c'è niente da fare, i panettoni artigianali battono di gran lunga quelli industriali e non solo nel gusto. Le proposte dei pasticceri offrono qualità e sapore e quando c'è da metter mano al portafoglio la differenza si sente, eccome. Se poi il panettone è firmato dagli chef stellati, che grazie alla televisione sono diventati famosi, le cifre allora lievitano ulteriormente.

Un esempio? Le proposte natalizie dello chef Carlo Cracco, che quest'anno - oltre al classico panettone - ha deciso di offrire ai suoi clienti anche una versione sofficissima di pandoro. I prezzi vanno dai 40 euro per il pandoro tradizionale ai 48 euro per il panettone classico farcito con super canditi di arancia e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar da 1 kg. Si toccano le 50 euro, invece, per le versioni speciali di panettone al pistacchio o all'albicocca e cioccolato.

Leggermente più costose le proposte della star di "Bake Off" Damiano Carrara. Il suo panettone artigianale, nella versione classica canditi e glassa alle mandorle, costa 50 euro, mentre la variante esotica (con canditi al mango e limone) e quella al cioccolato e albicocca arrivano a 52 euro (con sovrapprezzo per le versioni senza lattosio). Prezzi leggermente inferiori invece per il re della pasticceria Iginio Massari, che propone alla clientela panettone e pandoro tradizionale (43 euro) e varianti al cacao (a partire da 48 euro).

Direttamente da MasterChef arrivano le proposte natalizie di Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri. Quest'ultimo ha puntato tutto su due panettoni differenti: il classico glassato (45 euro) e il panettone al Passito (55 euro). Lo chef partenopeo invece ha deciso di sbizzarrirsi, creando varianti campane dai costi leggermente superiori alla media. Se per un panettone classico firmato da Cannavacciulo si arriva a spendere 39 euro, si toccano cifre più alte per la variante al limoncello e quella alla Melannurca campana IGP e cioccolato bianco (a partire da 49 euro) fino all'edizione special cioccolato e caffè che supera i 60 euro.

Il record per il panettone più costoso tra gli chef della televisione spetta, però, a Sal De Riso che ha raggiunto fama e successo grazie alla partecipazione alle trasmissioni Rai di Antonella Clerici. Per acquistare uno dei panettoni/pandoro creati dal maestro pasticcere amalfitano si spendono 40 euro. Ma se volete concedervi il lusso di gustare un panettone ricoperto d'oro - il Panettone Oro Puro farcito con cioccolato fondente Sur Del Lago 72% venezuela Domori e ricoperto di foglia d'oro - dovrete pagare ben 170 euro. Peccato che la variante deluxe sia già andata sold out.