ClioMakeup in lacrime sui social: la rivelazione che fa preoccupare i fan

Un anno fa era successa la stessa cosa. Le lacrime, la voce rotte e la confessione, che in quell'occasione riguardava la brutta malattia dell'amato gatto. Oggi ClioMakeUp, la beauty influencer più famosa d'Italia, è tornata sul web per condividere con i suoi follower un altro difficile momento della sua vita e non è riuscita a trattenere le lacrime. Clio non è entrata nei dettagli del problema che sta affrontando, ma ha fatto capire - tra le righe - che si tratta di una situazione difficile per qualcuno della sua famiglia.

Gli oltre tre milioni di follower, che la seguono su Instagram, sono abituati a vederla professionale quando parla di prodotti beauty e progetti lavorativi, ma anche nella sua quotidianità con le due figlie, i gatti e il compagno. Ed è proprio dopo alcune storie Instagram condivise con le sue bambine, Grace e Joy, che Clio Zammatteo si è abbandonata a un momento di profondo sconforto.

Le storie con le figlie poi le lacrime

L'influencer è comparsa in video per ringraziare i suoi fan dell'affetto con la quale la seguono da molti anni e poi ha parlato del difficile momento: " È bello sentirsi parte di qualcosa e non sentirsi soli, spero che passi questo periodo, che la persona che sta male migliori ". Il suo pubblico ha saputo aiutarla in più di un'occasione e anche questa volta Clio ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in un momento tanto particolare, rimanendo però riservata sull'identità della persona a lei cara, che sta combattendo la sua battaglia. Non è chiaro se si tratta del marito o di un altro familiare, ma comunque il doloro rimane grande.

Sincerità e trasparenza sono le caratteristiche che contraddistinguono, da sempre, il rapporto di Clio con i suoi follower. Per questo l'influencer non si è mai vergognata di mostrarsi sui social anche nei suoi momenti più duri. Le lacrime erano scese anche nel 2020, quando Clio fu costretta a fuggire da New York con la sua famiglia a causa del Covid e il video del suo dolore fece il giro del web commuovendo il pubblico. E oggi, come allora, i fan si stringono attorno a lei.