Il colpo di fulmine, la figlia e i guai giudiziari: la storia d'amore tra Heather Parisi e Giorgio Manenti

Oggi Heather Parisi compie 64 anni. Starlette della televisione italiana per quasi due decenni, la ballerina italoamericana è ricordata anche per la tormentata vita amorosa fatta di relazioni brevi ma intense (come quella con il medico Di Costanzo) e grandi amori, primo tra tutti quello con l'imprenditore Giorgio Manenti conosciuto nel 1993, sposato un anno dopo e dal quale ha divorziato nel 1999.

Il colpo di fulmine

È il 1993. Dopo il grande successo degli anni '70 e '80, Heather Parisi va all'estero per un'esperienza nella tv spagnola. Quando rientra in Italia, nel 1993, la ballerina viene scelta per condurre "Bellezze al bagno" a fianco di Giorgio Mastrota. La trasmissione in onda su Rete4 è un successo e in quel periodo anche la vita privata ha una svolta per la ballerina e conduttrice. Heather incontra l'imprenditore Giorgio Manenti e tra i due c'è un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che i due decidono di convolare a nozze dopo appena un anno dal loro primo incontro.

Le nozze nel 1993

Il 16 ottobre 1993 Heather Elizabeth Parisi e Giorgio Manenti si uniscono in matrimonio. La cerimonia avviene alla presenza di numerosi volti del mondo dello spettacolo e la ballerina sceglie di indossare un abito classico con dettagli ricamati in pizzo, i capelli raccolti e un lungo velo. Le riviste di gossip dedicano agli sposi molte copertine compreso Tv Sorrisi e Canzoni, che sceglie una foto del romantico viaggio di nozze di Heather e Manenti per celebrare l'unione e incuriosire i lettori. Poche settimane dopo il "sì", Heather Parisi scopre di essere incinta della sua prima figlia.

La nascita di Rebecca

Il 20 luglio 1994 Heather partorisce la primogenita, Rebecca Jewel. Da mamma decide di prendersi una breve pausa dagli impegni televisivi e in autunno la bambina viene battezzata. I padrini del battesimo sono due volti noti, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Le foto della cerimonia finiscono, come prevedibile, sulle riviste di spettacolo ed è proprio in quell'occasione che Baudo chiede alla Parisi di affiancarlo come soubrette nella conduzione di Una sera al Luna Park, versione serale dell'omonimo quiz preserale in onda su Rai 1 dal dicembre 1994. L'impegno per lei è ridotto alla serata del venerdì, che viene registrata nel Teatro 15 di Cinecittà in Roma, e le permette così di crescere Rebecca.

Lo scandalo Magnetofoni Castelli

È il 1996. Heather Parisi è impegnata a teatro con due lavori "Donne di piacere" per al regia di Barbara Alberti e "Letto a tre piazze" Marco Mattolini, ma la sua vita privata viene stravolta dall'arresto del marito Giorgio. Il 26 marzo 1996 l'imprenditore bolognese viene indagato per bancarotta nell'inchiesta sul fallimento della Magnetofoni Castelli. Si parla di un buco da oltre 70 miliardi di lire e il nome di Manenti, e indirettamente quello della soubrette, finisce su tutti i quotidiani. Manente finisce nel carcere di San Vittore e Heather Parisi è costretta a entrare nella vicenda, testimoniando in tribunale e riuscendo a scagionare il marito.

La crisi e il divorzio

I guai giudiziari di Giorgio Manenti finiscono per minare il rapporto con la moglie. Le riviste di gossip parlano di una profonda crisi tra Heather e il marito ma la coppia non rilascia dichiarazioni in merito. Sono gli anni in cui la soubrette si vede sempre meno in televisione. Il teatro è la sua seconda casa e nel 1998 venne scelta dal regista Michael Hoffman per un ruolo minore nella pellicola "Sogno di una notte di mezza estate", con Kevin Kline e Michelle Pfeiffer. Nel 1999 arriva l'annuncio ufficiale della separazione di Heather Parisi e Giorgio Manenti. L'addio era già scritto. Oggi Heather Parisi è sposata con l'imprenditore Umberto Maria Anzolin, dal quale ha avuto due gemelli. Non si conoscono invece informazioni sulla vita privata di Giorgio Manenti.