Il colpo di fulmine, i paparazzi, il Grande Fratello: la storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Federico Rossi compie 31 anni. Il cantante del duo Benji & Fede è reduce dall’ospitata all’ultimo festival di Sanremo, dove si è esibito insieme al collega Benjamin in un medley dei loro successi. L’artista è uno dei volti più popolari della scena musicale italiana e è stato spesso al centro della cronaca rosa per i suoi amori. Tra le storie che hanno fatto sognare i suoi fan c’è sicuramente quella con Paola Di Benedetto.

Il colpo di fulmine

Giugno 2018. Paola Di Benedetto è reduce dalla fine della storia con Francesco Monte nata durante la loro partecipazione all'Isola dei famosi. Si trova in un albergo di Milano per alcuni impegni di lavoro, quando incontra Federico Rossi. Il cantante sta promuovendo l'album "Siamo solo Noise" con il collega Benji e tra i due scocca subito la scintilla. " È stato un colpo di fulmine. Ci siamo incontrati per la prima volta nel bar sotto l'albergo dove alloggiavamo qui a Milano. Inizialmente c'è stato un po’ di imbarazzo, ma pian piano, bevendo Moscow mule, tutto è diventato più semplice. Abbiamo parlato tantissime ore fino a notte fonda e… da lì tutto è nato" , racconterà mesi dopo Paola, parlando della storia con Federico.

Il viaggio a Santorini

Le prime foto di Paola e Federico escono sulla copertina della rivista Chi nel luglio 2018. Mentre è a Cortina, in occasione del "Chi summer tour", Paola viene avvertita dal direttore del settimanale che stanno per uscire le loro foto insieme, ma l'ex naufraga non si aspetta che la notizia susciti il clamore, che in realtà si scatena dopo la pubblicazione. La coppia cerca di rimanere lontana dai gossip e sui social mantiene un profilo basso ma a metà agosto, quando i due partono per un romantico viaggio in barca a Santorini, il cantante e la compagna decidono di uscire allo scoperto e ufficializzano la loro relazione anche sui social.

Un anno di cambiamenti

Il 2019 rappresenta un anno impegnativo per Federico e Paola. Lei è uno dei volti più popolari della tv grazie alla partecipazione a programmi come "Mai Dire Talk", "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco" oltre a "Pomeriggio 5" e "Domenica Live"; Federico, insieme a Benjamin Mascolo, è in vetta alle classifiche con il singolo "Dove e quando", ma annuncia la fine del progetto Benji & Fede. Per il cantante si tratta di un grande cambiamento, ma al suo fianco c'è Paola che lo supporta in questa nuova fase della sua vita artistica. A maggio 2019, Paola e Federico volano in Medio Oriente per una vacanza lontano da tutto e da tutti e tra loro sembra andare tutto a gonfie vele.

La prima crisi

Luglio 2019. Con un messaggio a sorpresa pubblicato su Instagram Paola annuncia la fine della relazione con Federico. " La nostra storia si è conclusa", scrive l'influencer sul web, proseguendo : "In amore do tutto. Ma quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla ". L'ipotesi che a causare la rottura sia stato un tradimento si fa strada tra i fan della coppia, ma né Paola né Federico rilasciano ulteriori dichiarazioni in merito e le loro strade si dividono.

Il riavvicinamento

Dopo avere trascorso buon parte dell'estate lontani, lei tra Ibiza e Milano Marittima e lui in giro per l'Italia, Paola e Federico si riavvicinano. La coppia viene paparazzata a cena in un locale di Milano. Gli animi sembrano sereni e i fan sperano che questo sia di buon auspicio. A inizio settembre, quando Paola firma il contratto che la vedrà partecipare come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la coppia ufficializza il ritorno di fiamma, pubblicando la foto di un bacio sui rispettivi canali Instagram. Intervistato alla vigilia dell'inizio del Gf Vip, il cantante racconta come ha riconquistato Paola: " Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore ".

Il Grande fratello Vip

Febbraio 2020. Paola è nella Casa più spiata d'Italia da alcuni mesi. La lontananza da Federico si fa sentire ma sono tante le sorprese che il cantante le riserva persino una canzone inedita che Rossi le canta in diretta durante una puntata serale. " Sei una parte di me, siamo due cuori d'acciaio ", canta Federico.

Progetti di convivenza

Durante la sua permanenza nella Casa, Paola svela quali sono i progetti futuri con Fede. Parlando con Ada Alberti, l'influencer racconta: " Prima di entrare qua ne parlavamo e sarebbe carino dopo questa esperienza prendere un appartamento dove abitare insieme su a Milano. Anche perché comunque lui è sempre lì per lavoro, io ho la mia casa in affitto ma è piccola. Ma abbiamo detto: "Perché no?!". Dividiamo l’affitto che è sempre meglio e proviamo a farlo ".

La vittoria e il lockdown

Dopo avere vinto il Grande Fratello Paola si trova ad affrontare il difficile periodo del Covid. I progetti di convivenza con Federico sono rimandati e l'influencer, visto il lockdown, si trasferisce a casa dei genitori. È in questo periodo che scrive il suo libro "Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore". Il primo incontro con Fede dopo la lunga lontananza avviene a maggio, quando le restrizioni per il Covid vengono allentate e sui social la coppia si mostra di nuovo insieme più innamorata che mai.

I progetti lavorativi

Mentre per Federico Rossi il lavoro va a rilento, complice la posticipazione dell'ultimo live con Benji a causa pandemia, Paola vive un momento di grande rilancio in tv: conduce il programma "Disconnessi On the Road" insieme a Paolo Ciavarro e Giulia Salemi e come concorrente del programma "Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota". Parallelamente Paola inizia anche a lavorare in radio come conduttrice su RTL 102.5 e Radio Zeta. Nella primavera 2021 Federico Rossi esce con il suo primo singolo da solista “Pesche” e ottiene un disco di platino. Sulle riviste di gossip, però, si parla di una profonda crisi con Paola.

La fine della relazione

Giugno 2021. Dopo settimane di indiscrezioni, Paola e Federico pubblicano un lungo messaggio sui social per annunciare la fine della loro relazione. “I n questi tre anni, ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli" , scrive online Paola Di Benedetto. L’influencer spiega che alla base dell’addio non ci sono stati tradimenti ma solo l’esaurirsi del sentimento.

Paola di Benedetto e Federico Rossi oggi

A distanza di anni dalla fine della relazione Paola e Federico sono rimasti in ottimi rapporti.

Ancora oggi si scambiano messaggi e si fanno vedere sui social insieme agli eventi pubblici. Nonostante ciò, entrambi hanno voltato pagina. Paola Di Benedetto oggi è fidanzata con il calciatorementre Federico Rossi è single.