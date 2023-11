"Una condanna per me ma anche per Gina". Lo sfogo di Andrea Piazzolla dopo la sentenza

Ascolta ora: ""Una condanna per me ma anche per Gina". Lo sfogo di Andrea Piazzolla dopo la sentenza"

All'indomani della condanna a tre anni di carcere per circonvenzione di incapace, l'ex factotum di Gina Lollobrigida ha rotto il silenzio con una lunga intervista. Andrea Piazzolla è stato ritenuto colpevole di essersi approfittato della vulnerabilità dell'attrice romana, depredando il suo patrimonio, del quale ora dovrà restituire quasi mezzo milione di euro. "Sono psicologicamente molto provato e affranto, addolorato e deluso. Potrei dire annientato", ha dichiarato alla rivista Gente il 36enne, aggiungendo: "Questa sentenza rappresenta una condanna non solo per me ma anche per Gina".

Le parole di Piazzolla sulla Lollobrigida

In tribunale è stato Milko Skofic, figlio della Lollobrigida, ad avere la meglio nella causa che l'uomo aveva intentato contro Andrea Piazzolla. Da anni Skofic accusava l'ex factotum di Gina di averla circuita nel tentativo di sottrarle beni e denaro. Per limitare il suo operato aveva addirittura richiesto e ottenuto un amministratore di sostegno per la madre. Dopo anni di battaglia giudiziaria, i giudici gli hanno dato ragione. Andrea Piazzolla è stato condannato a tre anni di reclusione (contro i sette chiesti dalla Procura) e a un risarcimento danni come provvisionale di circa 450mila euro da versare a Skofic. " Non riesco a non pensare a cosa lei direbbe oggi e al dolore che questa situazione le avrebbe provocato", h a detto l'ex braccio destro della Lollobrigida, rivelando di essere pronto a proseguire la battaglia giudiziaria: "Dall'altro lato lei mi spronerebbe a rialzarmi e a continuare a combattere per far emergere la verità. È quello che farò".

Piazzolla, cosa succede adesso