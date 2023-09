"I 10 milioni li ho spesi come voleva lei". Andrea Piazzolla rompe il silenzio su Gina Lollobrigida

Il 5 ottobre il tribunale di Roma deciderà se Andrea Piazzolla, l'ex segretario personale di Gina Lollobrigida, è colpevole di circonvenzione di incapace. La sentenza arriva al termine di un lungo processo giudiziario, che vede imputato il braccio destro dell'attrice e per il quale il pubblico ministero ha chiesto sette anni e sei mesi di carcere nel corso dell'ultima udienza.

L'accusa è di avere manipolato la diva e di averle sottratto un'ingente parte del suo patrimonio, circa dieci milioni di euro. Accuse che Andrea Piazzolla ha rigettato nell'ultima intervista rilasciata al Corriere: " Non ho mai pensato neanche lontanamente di manipolarla ma anche se avessi voluto sarebbe stato impossibile: era la persona più autonoma e indipendente che io abbia mai conosciuto in ogni aspetto della sua vita ".

Le accuse e la difesa di Piazzolla

Al centro del procedimento c'è il rapporto che Piazzolla e Gina avevano. Un legame che lui ha da sempre definito di affetto, ma che per gli altri era solo di puro interesse. Accusa che Andrea Piazzolla ha respinto con forza: " Per dodici anni l'ho anteposta a tutto ". Nell'intervista rilasciata al Corriere l'ex factotum della Lollobrigida ha ribattuto punto per punto alle accuse mossegli in tribunale: dall'accusa di avere spinto l'attrice a prendere le distanze dal figlio Milko fino a quella di averla isolata e suggestionata per renderla manipolabile. " Ho fatto l'esatto contrario, sono accuse infamanti, ho cercato di fare riavvicinare Gina a Milko come tutti i testimoni hanno detto. Io ho sempre cercato la sua felicità ".

I 10 milioni di euro scomparsi