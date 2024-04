Quattro anni e tre programmi: Amadeus firma il contratto al Nove

Se prima erano solo voci, anche se ben più che confermate, oggi è arrivata la certezza: Amadeus è un nuovo volto del gruppo Discovery e dall'autunno sarà una presenza costante sul canale Nove. Il comunicato è arrivato in mattinata con una nota del broadcaster, di proprietà di Warner Bros., tra le principali media company a livello mondiale. L'accordo, come anticipato, è su base quadriennale e per Amadeus sono previsti al momento tre programmi, che saranno un programma di access prime-time quotidiano e due di prime time, dei quali non sono ancora stati forniti dettagli.

Ma non solo, perché l'ex conduttore del festival di Sanremo, come si ipotizzava inizialmente, collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. " Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano ", ha dichiarato Alessandro Araimo, managing director Warner Bros. Discovery Sud Europa. " Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue - e che sicuramente saprà portare nel nostro gruppo - con la creatività dell'editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana ", ha proseguito Araimo. L'arrivo di Amadeus è il secondo grande colpo in due anni per il Nove, che si aggiunge a quello di Fabio Fazio l'anno scorso.

Entrambi in uscita dalla Rai, ed entrambi presi in scadenza di contratto, l'operazione che li ha portati in Doscovery è comunque molto diversa. Il conduttore di Che tempo che fa, infatti, ha portato con sé anche la trasmissione, in quanto si tratta di una sua produzione venduta negli anni alla Rai. Non un dettaglio da poco, visto e considerato il valore del marchio e la fidelizzazione del pubblico, che ha permesso a Fazio di mantenere pressoché stabili gli ascolti, con qualche perdita fisiologica, con il passaggio dalla Rai al Nove. Per quanto riguarda Amadeus, invece, bisogna trovare e cucire su di lui nuovi formati e portare nuove idee per tre programmi in partenza nel prossimo autunno. Il tempo non è molto, probabilmente in Discovery hanno già qualche progetto pronto da definire ma i rischi, per l'ex conduttore di Sanremo, sono ben maggiori rispetto a Fazio.

La fidelizzazione ottenutae, in generale, con tutti i programmi condotti in Rai, infatti, è irreplicabile con un programma nuovo di zecca e sarà un banco di prova importante nei prossimi mesi.