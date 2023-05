"Copriti quelle gambe storte". Alessia Marcuzzi torna nel mirino degli hater

Alessia Marcuzzi è tornata al centro delle attenzioni degli odiatori del web. Prima del suo ritorno in televisione con il programma per Rai Due "Boomerissima", la conduttrice era riuscita a tenersi alla larga dalle polemiche e dalle critiche, ma con il suo rientro in tv, gli hater sono tornati a bussare sul web. A scatenare la loro reazione è stata l'ultima foto condivisa dalla Marcuzzi sulla sua pagina Instagram; uno scatto nel quale si mostra poco prima di uscire a cena con indosso un'ampia camicia nera e micro-short a esaltare le lunghe gambe.

Per il suo selfie, Alessia Marcuzzi ha ricevuto molti complimenti. Dal più lusinghiero (" Sembri una ragazzina, non invecchi mai") al più ironico firmato dal rapper Frankie hi-nrg ("Io però le gambe ogni tanto le farei vedere "). Ma tra i tanti commenti comparsi sotto al post Instagram non sono mancati neppure gli attacchi, tra chi l'ha criticata per il suo aspetto definito troppo longilineo e chi l'ha offesa.

"Sei troppo magra"

Come già era capitato in altre occasioni - anche a sue colleghe - la conduttrice è stata accusata di essere troppo esile per la sua statura. Sotto al post si sono accumulati una serie di commenti critici ma non volgari, segno che l'educazione non è ancora morta sul web. " Sei alta e così magra non stai per nulla bene... ma mi piaci come persona", ha scritto un utente, mentre un'altra donna sottolineava: "Bellissima ma sei troppo magra ". Al centro dell'attenzione sono finite, però, soprattutto le sue gambe, da sempre punto debole di Alessia Marcuzzi.

Le gambe storte