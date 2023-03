Fedez ancora solo a Muschio Selvaggio: che fine ha fatto Luis Sal?

L'assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio inizia a farsi notare e il popolo dei social network mormora. Nelle ultime due puntate del podcast, Fedez si è presentato in video da solo senza lo storico amico, che sembra essere sparito nel nulla. Così, sotto al video-post dell'ultima intervista fatta dal rapper a Rovazzi è esplosa una vera e propria polemica e in molti hanno chiesto a Fedez di spiegare il motivo dell'assenza di Luis dalle registrazioni.

"Maaa cheee cazzz, non ha senso questo podcast senza Luis", ha scritto un utente su Instagram, notando l'assenza di Sal, mentre un altro chiedeva esplicitamente : "Quindi Luis ha mollato definitivamente?!" . Nessuna risposta, però, è arrivata né da Fedez né dall'amico e collega - che da giorni è letteralmente sparito dal web - e così la rabbia degli affezionati del podcast è esplosa: " È rimasto solo Fedez, ma due paroline sul perché no? Giusto per sapere eh ".

Le critiche a Muschio Selvaggio

In realtà dal programma non è sparito solo Luis Sal ma anche Martin Sal, che è stato presente fino alla puntata con Roberto Saviano. Poi anche di lui si sono perse le tracce e in video è rimasto Fedez da solo. Un'evoluzione che non sembra essere piaciuta ai fan della trasmissione, che si sono lamentati sotto al post e sotto alla puntata su YouTube. " Muschio Selvaggio è nato come podcast ideato da Fedez e Luis (e Martin a dire il vero perché sappiamo che lui metteva quella dose di intelligenza in più) ", ha scritto una fan del podcast, proseguendo: " Se i 2/3 del cast viene totalmente rimosso dal podcast il prodotto finale sarà una cosa non completa, fatta a metà. Già prima non era la stessa cosa quando mancava Martin se poi ora non c'è neanche Luis non ha più senso continuare ". Mentre qualcuno ha criticato la nuova impronta data da Fedez a Muschio Selvaggio: " Ormai sta diventando il luogo dei panni da pulire di Federico Lucia ".

Luis Sal e Fedez: cosa è successo?