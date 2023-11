"Cose gravi, lo porto in tribunale...". La bomba di Fedez su Morgan

Dopo il tapiro d'Oro a Morgan Striscia la notizia ha consegnato l'ambito premio degli attapirati anche a Fedez. Le dichiarazioni fatte da Morgan sul rapper, a proposito di quanto sarebbe accaduto nei camerini al termine dell'ultima puntata di X Factor, hanno indotto Valerio Staffelli a indagare e consegnare un tapiro, il nono, anche al cantautore.

Le accuse di Morgan a Fedez

Dopo la burrascosa fine della collaborazione tra Sky, Fremantle e Morgan, quest'ultimo si è sfogato in una conferenza stampa fiume, nella quale ha raccontato la sua verità su quanto accaduto fuori e dentro lo studio di X Factor. Tra le altre cose Morgan ha puntato il dito contro Fedez e persino Chiara Ferragni colpevoli, secondo lui, di essere stati i promotori della sua cacciata. Poi ha parlato dell'aggressione verbale che avrebbe subito dal rapper nei camerini. Accuse che Fedez ha rispedito al mittente proprio durante la consegna del tapiro d'Oro.

La smentita di Fedez a Striscia

" Morgan ha detto cose gravi e io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto ", ha riferito il rapper a Valerio Staffelli, smentendo le dichiarazioni di Morgan: " Non l'ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario ". Poi ha confessato che, se fosse stato per lui, Morgan a X Factor non sarebbe dovuto mai tornare: " Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l'hanno preso ". Secondo Fedez Sky e Fremantle avrebbero dovuto operare altre scelte già in estate, quando avvennero i fatti di Selinunte. E sulla "cricca" ha voluto precisare: " Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il "Licio Gelli" Fedez e la sua P2 ".

Le accuse di Fedez a Morgan