Ballando, vince Luisella Costamagna ma esplode l'ira dei telespettatori: "Pilotato"

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l'edizione 2022 di Ballando con le stelle. Nella finale più discussa di sempre con i soliti battibecchi tra i giudici e la vigilia resa calda dall'intervista di Selvaggia Lucarelli, la giornalista e il ballerino hanno superato il modello e attore Alessandro Egger e la sua insegnatw Tove Villfor, arrivati secondi. Solo terzi Ema Stokholma e Angelo Madonia, mentre Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno chiuso la classifica. Fuori dai giochi Gabriel Garko e Giada Lini, che hanno scelto di ritirarsi a poche ore dalla finalissima a causa dei pesanti infortuni dell'attore.

Dal ripescaggio alla vittoria

La partecipazione di Luisella Costamagna allo show di Rai Uno è stata in crescendo. La giornalista si è messa alla prova e la giuria e il pubblico l'hanno premiata con voti e sostegno. Il 12 novembre, però, la concorrente ha dovuto abbandonare il programma per colpa di un grave infortunio. " Ho lottato fino alla fine ma ho compreso che è giunto il momento di fermarsi ", disse annunciando il ritiro e augurandosi di essere guarita per la serata dei ripescaggi. E così è stato. Un mese dopo (era il 17 dicembre) la Costamagna è stata ripescata e ha guadagnato l'accesso diretto alla finale. E il trionfo della coppia Costamagna - La Rocca è arrivato inatteso per molti, ma annunciato da Selvaggia Lucarelli. E la faccia di Alessandro Egger dopo la proclamazione la dice lunga.

La polemica social

Alla vigilia dell'ultima puntata di Ballando, Selvaggia Lucarelli aveva predetto la vittoria della Costamagna non senza polemizzare sul peso del voto dei giudici rispetto a quello degli spettatori. " Si tratta della somma dei voti di pubblico, giuria e opinionisti. Non decide solo il pubblico come dice Carolyn Smith ", aveva precisato la giurata prima della diretta, replicando alla collega che aveva fatto intendere che il destino della finale fosse in mano ai telespettatori. Una spiegazione che ha trovato conferma nei numeri. Prima della proclamazione dei vincitori, infatti, sui social Egger era il preferito (60mila likes contro 14mila della Costamagna), ma quando Milly Carlucci ha annunciato la vittoria della Costamagna, la rabbia dei telespettatori è esplosa sui social: " Io chiuderei il programma dopo questa vittoria palesemente truccata", "Costamagna Facebook 12.508 Insta 15.246 Twitter 2350, Alessandro facebook 20.193, insta 59.929 Twitter 4658! Finale vergognosa pilotata dai voti della giuria per questa signora raccomandata", "Una buffonata. Facevano prima a dare la vittoria alla Costamagna alla prima puntata e tutti gli altri concorrenti avrebbero evitato di fare tanti sacrifici inutilmente ".

Le accuse alla Rai