"Sei malata, fatti curare". L'attacco choc a Belen per la crisi con Stefano

Non bastava la crisi con Stefano De Martino ad agitare la calda estate di Belen Rodriguez. A complicare la situazione c'è una foto che circola sul web da ore e che la immortala mano nella mano a un imprenditore bergamasco alla festa di compleanno del cognato, Ignazio Moser. Un'immagine che ha scatenato il popolo dei social, che l'ha duramente criticata con commenti e frasi pesantissime: " Ma non ti vergogni? Sei ancora sposata e già mano nella mano con un altro? Tu ti devi far curare invece di passare di palo in frasca ".

La foto con l'imprenditore bergamasco

Le voci di crisi tra Stefano De Martino e Belen circolano da settimane. La coppia, dopo la breve vacanza in barca alle isole Pontine, non si è più fatta vedere assieme e dopo la serata di presentazione dei Palinsesti Rai - dove De Martino e Marcuzzi erano molto vicini - il gossip sull'ennesimo addio tra l'argentina e il napoletano è esploso. I due non hanno smentito le voci e una foto di Belen insieme a un uomo misterioso ha alimentato i rumor.

L'immagine, che ritrae Belen con l'imprenditore Elio Lorenzoni mano nella mano durante il party per i 31 anni di Ignazio Moser, è stata pubblicata dalla blogger Deianira Marzano e mostra un feeling inatteso tra la showgirl e l'uomo, un amico di famiglia che Belen conosce già dai tempi di Antonino Spinalbese. Ma inevitabilmente il nuovo gossip ha scatenato le critiche contro Belen, che è finita al centro di una violenta shit storm.

Le critiche sui social network