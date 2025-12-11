Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: nuovo amore per la giornalista del Tg1 dopo Cremonini

Un nuovo capitolo privato si apre per Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, che da qualche mese avrebbe intrecciato una relazione con Francesco Bechis, giovane giornalista politico del Messaggero. Una storia iniziata nel massimo riserbo, ma diventata ora di dominio pubblico grazie alle indiscrezioni raccolte negli ambienti giornalistici.

Una coppia che esce allo scoperto

Le voci circolavano da settimane, ma la conferma è arrivata dopo un’uscita pubblica significativa: Cardinaletti e Bechis sono stati infatti visti insieme al Premio Graldi, appuntamento dedicato all’ex direttore del quotidiano romano. È stata proprio quell’occasione a sciogliere i dubbi: Bechis ha ricevuto il riconoscimento Under 35 e, tra i presenti, la presenza discreta della conduttrice del Tg1 non è sfuggita agli occhi attenti di colleghi e addetti ai lavori. Da lì, la notizia ha iniziato a diffondersi, fino a trovare conferma: la relazione è ufficiale.

Secondo fonti vicine alla coppia, i due avrebbero iniziato a frequentarsi già da qualche mese, scegliendo però di custodire la loro storia lontano dai riflettori. Una scelta coerente con lo stile di entrambi, sempre molto attenti a separare i ruoli pubblici dalla sfera personale.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Marchigiana, 38 anni, originaria di Fabriano, Giorgia Cardinaletti è un volto ormai riconosciuto del Tg1. Laureata in Lettere a indirizzo storico all’Università di Perugia, formata alla Scuola di giornalismo dello stesso Ateneo, è entrata in Rai come inviata e conduttrice per Rai News 24.

Ha attraversato diversi settori dell’informazione, dallo sport, con la Formula 1 e programmi come Pole Position e La Domenica Sportiva, all’approfondimento culturale. Dal 2019 è al Tg1, dove conduce edizioni serali, speciali, format come Dentro il Festival, Telethon, Via delle storie e TG1 Mattina Estate. Nel corso della carriera ha ricevuto riconoscimenti come il Francesco Valentini, il Margutta e la nomina a telegiornalista dell’anno.

La sua vita privata è sempre stata protetta con cura. La relazione con Cesare Cremonini, durata diversi anni, è stata gestita con discrezione e si è conclusa all’inizio del 2024 senza commenti pubblici. Il cantautore, in una recente intervista, ha ricordato Cardinaletti come una figura importante della sua vita e le ha attribuito ispirazione per alcuni brani.

Chi è Francesco Bechis, il nuovo compagno

Il nome di Francesco Bechis non è nuovo nel panorama giornalistico italiano. Romano, classe 1995, è figlio d’arte. Il padre è Franco Bechis, direttore di Open, e la madre è Monica Mondo, storica conduttrice di Tv2000. Un ambiente che lo ha avvicinato fin da giovane ai temi dell’informazione e della politica.

Dopo la laurea e un master alla Luiss, ha lavorato per sei anni con Formiche.net, occupandosi di sicurezza, politica interna e relazioni internazionali. Nel 2022 è approdato alla redazione del Messaggero, dove segue da vicino il lavoro del governo, Palazzo Chigi e gli sviluppi della politica estera. Nel 2024 ha pubblicato, insieme a Giampiero Massolo, il libro “Realpolitik”, un’analisi sulle dinamiche diplomatiche contemporanee.

Dopo Cremonini, un nuovo equilibrio

Per Giorgia Cardinaletti la relazione con Bechis rappresenta un nuovo inizio. Dopo la fine della storia con Cesare Cremonini, terminata senza clamori e mantenuta sempre in un clima di rispetto, la giornalista del Tg1 sembrerebbe avere ritrovato serenità al fianco del collega romano. Il legame tra i due si è consolidato lontano dai riflettori, ma chi li conosce parla di un rapporto solido, destinato a diventare uno dei più chiacchierati tra i corridoi del giornalismo italiano. Pur restando riservati, hanno scelto di non nascondersi più.

Una coppia discreta, ma al centro dell’attenzione

La storia tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis appare oggi come un equilibrio tra riservatezza e inevitabile curiosità mediatica. Entrambi, infatti, rappresentano figure rilevanti nel panorama dell’informazione: lei volto istituzionale della Rai, lui giovane promessa del giornalismo politico. Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale.

Ma il loro primo evento pubblico insieme sembra aver già detto tutto, è iniziata una nuovaper la giornalista del Tg1, e accanto a lei c’è un professionista brillante, con cui condivide passione per il giornalismo ma anche discrezione.