Wanda Nara flirta a Masterchef Argentina: ora è "nei guai" con la produzione

Wanda Nara torna a far parlare di sé. L’imprenditrice, costantemente al centro del gossip per la sua vita privata e professionale, è di nuovo nell’occhio del mirino dei maggiori tabloid d’oltreoceano; questa volta, per avere “flirtato” con uno dei concorrenti dell’edizione argentina di Masterchef, di cui è alla conduzione.

Il presunto flirt con uno dei concorrenti

A sganciare la bomba, il conduttore del talk show argentino LAM, Ángel de Brito; secondo quest’ultimo, infatti, Wanda Nara sarebbe addirittura finita nei guai con la produzione di Masterchef Argentina – intervenuta per placare l’eccessivo entusiasmo della conduttrice - a causa del suo evidente interesse nei confronti del concorrente Juan Francisco Moro. Il 37enne, appassionato di surf e bagnino a San Bernardo del Tuyù, sin dall’inizio nel talent show culinario ha catturato l’attenzione dell’imprenditrice, diventando uno dei suoi favoriti: “La produzione di MasterChef Argentina” – ha riferito de Brito – “avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’, perché era tutto troppo evidente”.

La reazione di Wanda Nara

Per il momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo; tuttavia, nel corso delle puntate non sono mai mancate battute d’intesa tra loro. Proprio Juan Francisco Moro in alcuni episodi aveva lamentato l’atteggiamento di Wanda Nara, troppo attenta ad altri concorrenti, trascurando così lui: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui…” avrebbe detto il concorrente, “Ah, è un’idea terribile” avrebbe risposto Wanda. Nel frattempo, la showgirl su Instagram ha anche postato uno scatto che la ritrae, accompagnato dalla seguente didascalia: “Siempre consigo todo lo que quiero”, ovvero “Ottengo sempre quello che voglio”.

Wanda Nara sempre al centro del gossip

L’imprenditrice argentina ormai ci ha abituati a far parlare spesso di sé; in tanti, sicuramente, ricorderanno la separazione avvenuta con il primo marito, Maxi Lopez nel 2013, ed il matrimonio – pochi mesi dopo il divorzio – con Mauro Icardi, amico e compagno di squadra quando i due giocavano insieme nella Sampdoria. Proprio a proposito della relazione con Icardi, lo scorso febbraio, in occasione dell’ospitata a Belve - il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani - Wanda aveva voluto chiarire la situazione circa le voci di una presunta crisi con il marito e così aveva detto: “Lui è mio marito e saremo penso per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia”. Insomma, staremo a vedere se Wanda manterrà la promessa oppure se saremo costretti a dare ragione a quanto riportato da Ángel de Brito.