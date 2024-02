"Incontro a quattr’occhi": l’indiscrezione su Ferragni e Fedez

I Ferragnez nell'occhio del ciclone: mai come in questo momento la coppia aveva vissuto una crisi così importante dal punto di vista professionale (la Ferragni) ma anche e soprattutto personale, di coppia: l'allontamento tra i due era palese da tempo, almeno da quando è scoppiato lo scandalo Balocco. Niente più "storie" insieme, niente post sui social, ognuno per sé e Dio per tutti. Nelle ultime ore è venuto a galla tutto questo malessere con la conferma che il marito ha lasciato l'abitazione coniugale e l'influencer che ha addirittura tolto la fede al dito come ha mostrato chiaramente sui social.

L'indiscrezione sull'incontro

Nelle ultime ore, però, secondo quanto risulta al settimanale Oggi, spunta l'indiscrezione che i due si sarebbero rivisti: si tratta di un chiarimento, di un riavvicinamento o della resa dei conti? Per adesso nessuno può dirlo, ogni ipotesi può essere giusta o sbagliata. Fedez, che adesso vivrebbe da solo in un appartamento a City Life, sarebbe tornato nell'attico di famigilia per incontrare Chiara. Non è scontato che nelle prossime ore, o giorni, possano far sapere alla stampa e ai loro follower quali siano le decisioni intraprese così come è possibile che proseguano per la loro strada senza comunicare nulla di ufficiale. Si ipotizza, tra l'altro, che la storia tra i due non sia davvero giunta al capolinea anche se, al momento, le quotazioni per questa possibilità sono davvero minime.

Gli impegni di Fedez

Se la Ferragni si è vista soltanto sui social, Fedez è stato intercettato ben due volte nelle ultime ore: in un primo momento quando ha rotto il silenzio che aleggiava da troppo tempo rispondendo alle domande di Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, sulle priorità chiamate figli. " Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito no ", ha sottolineato. E poi, come crisi comanda, è stato visto e intercettato alla sfilata di Versace dove non ha rilasciato alcuna dichiarazione se non appena poche parole. " Non ho voglia di parlare. Ho già spiegato perché sono qui stasera, non ho intenzione di parlare. Copiate e incollate pedissequamente ciò che ho detto ".