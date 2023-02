Chiara Ferragni e Fedez tornano sui social insieme. Ma le condizioni di lui preoccupano

Alla fine, la conferma è arrivata dai diretti interessati. Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato il sereno. Dopo essere stati paparazzati a Casa Cipriani a Milano nella serata del 23 febbraio, la coppia ha scelto di tornare sui social network con un gesto che spazza via le voci sulla presunta crisi. La foto delle loro mani intrecciate mentre si trovano a bordo di un’auto, che li sta portando in qualche posto, non lascia dubbi sulla riconciliazione.

La mano con il tatuaggio e la fede con i diamanti, che Chiara Ferragni stringe e immortala con il suo cellulare, è quella di Fedez. Pace fatta, insomma. Eppure, i fan della coppia hanno nuovi motivi per preoccuparsi. Secondo qualcuno, infatti, il riavvicinamento tra i due sarebbe dovuto ai problemi di salute che da giorni affliggono il rapper. Arrabbiata o meno per quanto successo al festival di Sanremo, Chiara Ferragni avrebbe messo da parte le incomprensioni per stare vicina al marito in quello che sembra essere un momento estremamente delicato e la foto su Instagram non lascia dubbi.

I tic e la balbuzie: come sta Fedez

" Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po' di tempo ", ha confessato Fedez nelle scorse ore, quando ha fatto un'apparizione su Instagram per replicare alle accuse di Selvaggia Lucarelli su una raccolta benefica fatta con la sua fondazione. Un episodio non isolato e già capitato durante la conferenza di presentazione di Wolf, il suo nuovo podcast finanziario, dove ha tartagliato per buona parte dell'intervento. Ai suoi follower non è sfuggito neppure il tic nervoso alla bocca, che potrebbe essere conseguenza naturale della balbuzie.

Il problema potrebbe essere di origine nervosa, legato allo stress e all'eccessiva esposizione mediatica a cui Fedez si è sottoposto dal festival di Sanremo. Anche perché durante l'esibizione sulla nave Costa e durante le puntate sanremesi del suo podcast Muschio Selvaggio la balbuzie non era ancora comparsa, quindi le difficoltà sarebbero sorte successivamente. Il sospetto dei fan del rapper però è un altro. " Mi sa tanto che anche Fedez ha qualcosa di grave. Appena visti i video dove "balbetta" (ma non è balbuzie). Preoccupante ", ha scritto una utente su Twitter e il sospetto che la sparizione dai social network sia dovuta a un problema di salute più serio, comincia a farsi strada.

Mi sa tanto che anche Fedez ha qualcosa di grave. Appena visti i video dove "balbetta" (ma non è balbuzie). Preoccupante. — (@Sara_fromArda) February 24, 2023