Cristina Buccino in ospedale: "Mi hanno operata..."

Dopo una lunga assenza dai social network Cristina Buccino è tornata a mostrarsi sul web ma non dalle passerelle di Parigi, dove i suoi follower si aspettavano di vederla, bensì dal letto di un ospedale. La 38enne, diventata famosa nel ruolo di ereditiera del game show preserale di Rai1 condotto da Carlo Conti, è stata costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico per risolvere un problema di salute insorto all'inizio di febbraio.

Il post dall'ospedale

A raccontare l'accaduto è stata lei stessa attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto dall'ospedale e spiegato il difficile momento vissuto. "Ciao ragazzi, mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene", ha scritto sul suo profilo la showgirl calabrese, interrompendo così il lungo silenzio social, nel quale si era chiusa. L'ultimo post, che Cristina Buccino aveva pubblicato sul suo account, è datato metà febbraio, ma in realtà era da gennaio scorso che la 38enne non comunicava direttamente con i suoi fan con video e storie, come era abituata a fare quotidianamente.

L'intervento chirurgico

Dopo un breve saluto, Cristina Buccino ha raccontato cosa le è successo due mesi fa e il perché della foto dall'ospedale. "Ho avuto un problema alla schiena, un'ernia espulsa molto dolorosa, che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene. Finalmente stamani ho fatto l'intervento che è andato benissimo e tra pochi giorni tornerò alla vita di sempre. Non vedo l'ora", ha scritto la Buccino. Prima di congedarsi di nuovo dal web, la showgirl ha ringraziato sentitamente il dottor Mararotta, che ha eseguito l'intervento chirurgico, e tutto il suo staff: "Grazie per esservi presi cura di me con professionalità, dedizione e affetto". Poi ha salutato i suoi follower promettendo di rispondere presto alle loro domande.

Scardina, Iannone e i gossip

Dopo avere lasciato la televisione, Cristina Buccino è diventata un'influencer molto ricercata dai brand di moda grazie al seguito di 3 milioni di follower. Più che per i suoi progetti professionali, la 38enne calabrese è stata alla ribalta della cronaca rosa per i presunti flirt con personaggi noti del mondo dello sport: dal motociclista Andrea Iannone al pugile Daniele Scardina, con il quale venne paparazzata a giugno 2021. I telespettatori l'avevano conosciuta meglio grazie alla partecipazione all'Isola dei famosi nel 2015, quando approdò in Honduras per sostituire Catherine Spaak e vi rimase cinque settimane prima di venire eliminata.