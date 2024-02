La corsa in ospedale, poi l'operazione. Il dramma dell'ex velina

A poche ore di distanza dall'annuncio fatto da Martina Colombari, ricoverata d'urgenza in ospedale per un problema all'addome, un altro popolare volto televisivo ha confessato di essere finito in ospedale. Si tratta di Elena Barolo, ex velina di Striscia la notizia, che è stata ricoverata al San Raffaele di Milano per rimuovere una serie di miomi uterini di natura benigna. È stata lei stessa a comunicare ai suoi fan della lunga degenza ospedaliera: "Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c'è sempre chi sta peggio, ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale".

L'intervento all'addome

Attraverso le storie del suo account Instagram, Elena Barolo ha raccontato i suoi ultimi dieci giorni vissuti tra esami clinici, intervento chirurgico e lento recupero. Sul web l'ex velina di Striscia ha svelato di essere rimasta in ospedale quattro giorni prima di poter ritornare a casa e riprendersi dai postumi dell'operazione. "Si è trattato di un intervento programmato all'addome, un po' come Kate Middleton", ha sdrammatizzato la Barolo, parlando apertamente del suo problema di salute: miomi uterini.

L'ex velina di Striscia ha svelato di avere scoperto di avere una serie di fibromi uterini - lesioni benigne che colpiscono di frequente le donne soprattutto in età adulta - e di avere programmato in anticipo la loro rimozione. Dopo aver mostrato le foto dei giorni di ricovero e scherzato con i suoi follower sui pasti ospedalieri, Elena Barolo ha spiegato: "Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno, che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi nell'addome e un taglio di circa dieci centimetri in più".

Il lento recupero

Nelle storie del suo profilo Instagram la Barolo ha ringraziato tutto lo staff medico che l'ha seguita: "Dal professore Candiani al dottor Conti e a tutta l'equipe". Poi ha fatto sapere di stare bene e di essere ancora nella fase di recupero, ma comunque serena e ottimista. "Morale della favola, prendetela con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. Carpe diem, domani si vedrà. Anche con quaranta punti in più e la pancera sono cool", ha scherzato sui social network Elena Barolo rassicurando i suoi fan. L'ultimo periodo è stato fitto di ricoveri vip: da Martina Colombari a Paola Perego senza parlare della recente confessione di Francesca Michielin, alla quale è stato asportato un rene. Una lunga scia di problemi di salute che le accomuna e in qualche modo le fa avvicinare ancora di più alla gente e al pubblico.