Damiano è single, il seno della Ferragni, Cecchi Paone a nozze con Simone (e la Schlein)

Secondo il calendario l'estate non è ancora cominciata ma per i vip, a quanto pare, sì. Così c'è chi si spoglia e finisce nel mirino degli hater (Chiara Ferragni), chi lascia la fidanzata per un'altra ma poi è meglio single (Damiano dei Maneskin) e chi si prepara al grande addio (Ronaldo e Georgina). Anche per questa settimana ce n'è per tutti i gusti.

Damiano, ma quale Giorgia e Martina

Damiano David gioca da solo. Dopo essersi fatto pizzicare dai paparazzi mentre si baciava con un'ex compagna di liceo e (solo dopo) avere annunciato la rottura con la storica fidanzata Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin sembrava volersi accasare nuovamente con la modella 22enne Martina Taglienti. E invece no! The Pipol è sicuro che il cantante romano è single e vuole divertirsi. " Quel bacio non ha avuto un seguito. Si è trattato di una ragazzata di una sera. E non è stato tradimento e nemmeno l’inizio di un nuovo amore. Damiano è single, lontano da Giorgia, vicino alla sua musica, e senza Martina che, però, resta un’amica" , riferisce la pagina di gossip social. So' ragazzi.

Chiara Ferragni e lo sfottò sul suo seno

Un tempo si diceva "prendere in giro" oggi si chiama "body shaming". Fa più chic. E l'ultima vittima di questa tendenza nata con i social network è Chiara Ferragni. L'influencer non è nuova a critiche e polemiche sulle sue mise vedo-non-vedo, ma l'ultima foto con la canotta trasparente ha stuzzicato anche i più sornioni. Così un utente si è domandato: " Le tette dove stanno? ". E invece di glissare sul commento ironico, la Ferry ha replicato seccata: " Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno lì dove dovrebbero stare ". Poi, però, non ha risposto a chi le dava della "bimbaminkia" in modo palesemente offensivo per il look da teenager.

Georgina vs Ronaldo, l'addio costa caro

Pare proprio che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez siano ai ferri corti. Un gran peccato soprattutto per l'influencer che, in mancanza di fede al dito, avrebbe ben poco da recriminare (parlando in soldoni). Per lei, però, sarebbe pronta una buonuscita di tutto rispetto concordata con il calciatore portoghese nel 2017. Una sorta di contratto prematrimoniale (anche se il matrimonio non c'è mai stato), nel quale sono stati stabiliti i termini economici nel caso di addio. " Georgina avrà diritto a una suntuosa villa a Madrid e a un assegno mensile da 100mila euro ", riferisce Tv Guia parlando della crisi tra lo sportivo e la compagna (dalla quale ha avuto due figlie). Insomma, due spiccioli.

Cecchi Paone, le nozze con Simone celebrate dalla Schlein

Dall'Honduras al Pride fino all'altare. Dopo avere partecipato in coppia all'Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono scesi in strada al Roma Pride 2023 professandosi innamorati e pronti a convolare a nozze. Il desiderio di formare una famiglia è forte e il divulgatore scientifico e il giovane fidanzato hanno già le idee chiare su chi dovrà celebrare il rito. " Ci sposi tu Elly? " hanno chiesto in favore di telecamere Cecchi Paone e Antolini alla Schlein tra risate e grande complicità, mentre la segretaria del Pd guidava il corteo arcobaleno. Tutta scena o succederà davvero?

Paola di Benedetto, marca stretto il calciatore dell'Inter